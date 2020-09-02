В России создан уникальный «убийца танков»

Многоцелевой комплекс управляемого вооружения "Гермес" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия 2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На форуме «Армия-2020» иностранные военные спецы подолгу «залипали» у экзотичной новинки, представленной российским Конструкторским бюро приборостроения. Это противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Гермес». Знатоки сразу же заговорили о революционности этой разработки. Американский журнал National Interest уже отвесил жирный комплимент нашему ПТРК: «Российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать убийцей западных танков». Ну и на чем же основывается такой лестный для наших конструкторов вывод?

«Гермес» оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, - они достают цель в пределах 100 км. Ракеты способны уничтожить любой иностранный танк с гарантией почти 100 процентов. А это уже – высокоточное оружие.

Ракеты летят к цели со скоростью свыше четырех скоростей звука (скорость звука - примерно 343 метра в секунду или 1224 км/ч.- авт). «Гермес» имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и может вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Еще одна фишка «Гермеса»: в его состав входит несколько беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.

«Гермес» оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, способными поразить цель в радиусе 100 км. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ну а теперь представим себе такую ситуацию на поле боя. Беспилотники «Гермеса» еще на дальних подступах к нашей обороне (допустим, за 150 км) засекли выдвижение 10 танков противника. И тут же дали наводку на цели. «Гермес» бьет по ним шестью ракетами, которые поражают шесть (пусть даже пять) боевых машин супостата. А это значит, что половины его роты нет. Второй залп добивает остатки танковой роты. Выводы очевидны: новое российское оружие настигнет танки в глубоком тылу противника, а «Гермес» может стать прорывом в области противотанкового оружия.

Кто-то сейчас меня ехидно подначит: ну такое только в мультфильмах возможно! Ведь у большинства современных иностранных танков есть и активная (противотанковые ракеты) и пассивная или по другому – динамическая - защита. Да, это так. Но активная защита зарубежных танков не рассчитана на гиперзвуковую скорость полета российской ракеты. Ее невозможно засечь, и уж тем более – поразить. Ну а что же касается динамической защиты иностранных танков, то для снаряда «Гермеса» (содержащего аж 20 кг тротила или другого высокоэффективного взрывчатого вещества) это не проблема.

На фоне «Гермеса» широко разрекламированный американский противотанковый комплекс Javelin представляется уже старьем. Тут даже сравнивать его тактико-технические характеристики с нашим ПТРК неприлично. Судите сами: дальность поражения цели у Javelin - 3–3,5 км. На большем расстоянии он уже не может фиксировать «теплоизлучение» цели. К тому же голову самонаведения надо заранее готовить в специальном режиме, - а это дело очень хлопотное. Оператор американского ПТРК должен высовываться на передовую, чтобы видеть цель, в то время как расчет «Гермеса» может находиться в глубине обороны (даже на 80 км от переднего края). К тому же Javelin – оружие невероятно капризное и часто отказывается «работать» в условиях дождя или снега. Ему нужны идеальные погодные условия и удобная (желательно неподвижная) цель. Кстати, даже самые продвинутые иностранные ПТРК способны поражать цели на дальности, не превышающей 20-25 км.

Залп американского переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну и последнее. Как бы мы или иностранцы не восторгались уникальными боевыми возможностями «Гермеса», какими бы комплиментами его не осыпали, - все это пока хорошо для рекламных буклетов с блестящими обложками. Авторитет любого оружия лишь тогда высок, когда оно будет испытано на поле боя. Не случайно же минобороны России «обкатывает» очень многие образцы новой или модернизированной боевой техники в Сирии. Можно не сомневаться, что свой главный «госэкзамен» и «Гермес» будет сдавать в реальных боевых условиях.