"Накувыркался": Евгений Петросян произвел фурор пляжными снимками

Евгений Петросян вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой наслаждается отдыхом в Сочи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Петросян вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой наслаждается отдыхом в Сочи. Супруги поселились в фешенебельном отеле, где ночь стоит от 60 тысяч рублей. А на завтрак, обед и ужин ходят в элитные рестораны со средним чеком от семи тысяч рублей. Не забывает звездное семейство и о культурной и оздоровительной программах, следуя поговорке "Солнце воздух и вода - наши лучшие друзья".

Вот уже неделю Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхают на курорте. Краснодарский край радует супругов гостеприимством. Молодая избранница пожилого сатирика по традиции демонстрирует модные луки - не секрет, что Татьяну давно называют иконой стиля.

Сама же она ориентируется в выборе одежды на принцессу Диану, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Кажется, любовь к старине у девушки в крови. Ей невероятно идут классические образы - милые шляпки, платья в пол, ридикюли. Иногда красавица позволяет себе и более современные наряды - различные топы, костюмы-пижамы из шелка.

"Есть поверье: в молодости человек выглядит так, каким его задумал и создал Бог. А в старости, как прожил жизнь", - говорит Брухунова. И показывает живописные виды с прогулки на белоснежной яхте и себя в соломенной шляпке, черных брюках и топике.

Что касается Евгения Вагановича, то в свои 74 года он выглядит просто роскошно. Юморист предстал в плавках и освоил скутер.

"Меня спрашивают: «Как Вы относитесь к своему возрасту?». Я отвечаю: «Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: «Чего вы такие старые-то?!»", - делится любимый артист.

Он также предложил всем желающим увеличить его фотографию, чтобы все могли рассмотреть его поближе. "На скутере сижу я. Дело в том, что я при помощи яхты вышел сегодня в открытое море, где с инструктором впервые сел на эту штуковину и поскакал по волнам. Потом я схватил фиговину и долго плавал. Короче, наплавался, накувыркался", - хвастается звезда.

Надо сказать, что интимное фото Петросяна без штанов произвело фурор. Поклонники радуются за помолодевшего юмориста. Звездные друзья Евгения Вагановича подтверждают: он не по годам бодр и полон энергии. Второе дыхание у звезды "Кривого зеркала" открылось после скандального развода с Еленой Степаненко. Теперь артист выглядит настоящим модником, пристрастился к вкусной еде в дорогих ресторанах, а также много путешествует. И все это благодаря Татьяне Брухуновой.