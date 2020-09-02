Сергей Лавров: В Белоруссии находится порядка 200 экстремистов, натренированных на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

2 сентября в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Главной тема обсуждения стала ситуация в Минске: не все согласились с итогами президентских выборов в РБ, в городах республики продолжаются митинги как противников, так и сторонников действующей власти.

Приводим главные заявления Сергея Лаврова по итогам встречи с Макеем.

О задержаниях российских журналистов в РБ

Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые российские журналисты подвергаются (в Белоруссии) задержаниям, не всегда аккуратным… Мы будем отстаивать права наших журналистов, действующих на основе законодательства (имеющих аккредитацию и не нарушающих законы страны пребывания — ред.)

Об иностранных боевиках…

Российские и белорусские спецслужбы находятся в контакте друг с другом. По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь. Спецслужбы займутся этим более предметно.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) во время встречи в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

…И об иностранном посредничестве

Руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ. Однако сама эта организация переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании: ОБСЕ оказалась неспособной выполнить обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами в Белоруссии.

О минской оппозиции и насильственной белорусизации

Не хочу давать оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава «Координационного совета» (белорусской оппозиции) нам знакомы. И целый ряд из них у нас ассоциируются с личностями, выступающими за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга «белорусизации» для ущемления русского языка… Нет внятных объяснений, что всё-таки является программой этого совета.

О визите Лукашенко в Москву

Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице. Мы настроены на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

О главном

ЕС и НАТО делают деструктивные заявления по поводу ситуации в Белоруссии. Мы считаем её суверенным государством, ситуация в Белоруссии — внутреннее дело этой страны, поэтому мы не инициируем никакого обсуждения ситуации в Республике Беларусь на международных площадках. Стране необходим общенациональный диалог, и её власти к этому готовы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: ЖУРНАЛИСТЫ «КП-БЕЛАРУСЬ» ВСЁ ЕЩЁ НЕ НА СВОБОДЕ

Несмотря на наметившееся потепление между Москвой и Минском, там продолжают оставаться под арестом три журналиста «КП-Беларусь».

Они освещали одну из протестных демонстраций 1 сентября, не нарушали никаких норм, имели жилеты с надписью «пресса» и все необходимые документы — однако были задержаны. В эти часы над ними ожидается суд: оператор Микита Недоверков, фотограф Святослав Зоркий и корреспондент Мария Элешевич за свою журналистскую деятельность могут получить штраф или административный срок.

«КП» внимательно следит за ситуацией с нашими коллегами.

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