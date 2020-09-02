«Это издевательство!»: Соловьев разозлился и разбил чашку в прямом эфире из-за белорусского видео

Владимир Соловьев не смогу сдержать эмоций. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вечером во вторник телеведущий Владимир Соловьев проводил стрим на своём YouTube-канале. Журналист рассказывал про события в Белоруссии. И в прямом эфире стал жёстко ругать свою редакторскую группу. Сначала команда включила неверный ролик с выступлением главы МИД Сергея Лаврова. Потом не могли запустить видео с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

— Может мне объявить конкурс на замещение вакантных должностей? Если так сложно заниматься простейшей редакторской работой. Если так сложно найти людей. Давайте объявим конкурс. Ну это просто издевательство какое-то, — возмутился телеведущий.

Но ролик так и не удавалось вывести на экран.

— Вы по-прежнему не способны это сделать? — журналист переговаривался с редакторами в прямом эфире. — Знаете, мне, наверно, надо ещё поставить камеры. Чтобы люди видели, что происходит в этот момент с редакторской группой.

Видимо, в этот момент редакторы передали Соловьёву совет через микрофон.

— А я не могу не подматываться, не разматываться, — телеведущий со всей силы ударил по столу. На пол упала и разбилась кружка с чаем. — Вы научитесь работать или нет? Это что за неуважение к зрителям?

Дальше Соловьев запустил видео со своего планшета. Кстати, в интернете уже появились мемы с отрывком из эфира. Ролик смонтирован так, что после удара телеведущего по столу на Земле случается ядерный взрыв.