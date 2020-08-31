Говорит и показывает «Экспортер года»

Премия «Экспортер года» учреждена правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Задача премии – признать на государственном уровне достижения экспортеров.

Церемонию награждения в этом году увидят все регионы России, в ней примет участие руководство Российского экспортного центра, федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, представители общественных деловых организаций, а также победители и призеры Премии. Помимо представления историй успеха экспортеров, участники программы смогут обсудить актуальные вопросы, связанные с развитием экспорта в российских регионах. Потенциально аудитория проекта - более 55 млн человек.

«ВГТРК обладает самой широкой региональной сетью телерадиовещания, охватывая все регионы страны, что позволяет эффективно донести цели и задачи национального проекта «Международная кооперация и экспорт» до граждан нашей страны. Для того, чтобы в текущей экономической ситуации российские компании смогли правильно оценивать международные риски, вовремя реализовывать свои конкурентные преимущества, им нужна актуальная информация о мерах государственной поддержки и потенциале внешнеэкономической деятельности. Возможно, широкое обсуждение экспортной тематики в эфире региональных ГТРК для кого-то станет стимулом выйти со своей продукцией на зарубежные рынки», - сказал заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

«Церемония торжественного награждения Премии в региональном эфире ВГТРК позволит в этот непростой период времени показать реальные успехи российского бизнеса, который, несмотря на все сложности, продолжает покорять зарубежные рынки, тем самым формируя положительный имидж России за рубежом», - сказала Валерия Родина, PR-директор АО «РЭЦ».

Заявки на участие во Всероссийской премии "Экспортер года" в 2020 году подали 1609 предприятий. Премия присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг, в 11 номинациях, в том числе, "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года". Кроме того, для оценки динамики экспорта учреждены специальные номинации "Прорыв года" и "Новая география". Премия проводится на конкурсной основе в два этапа. Сначала победители награждаются на уровне федеральных округов, далее определяются лучшие в каждой номинации на национальном уровне.