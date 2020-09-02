Что россияне думают о донорстве крови: Проводится масштабный опрос

Исследование поможет дальнейшему развитию донорского движения в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как россияне относятся к донорству крови и что нужно сделать, чтобы популяризовать донорское движение в стране. Эти вопросы ставят перед собой авторы всероссийского социологического исследования «Актуальные проблемы развития донорства крови и ее компонентов в России». Его проводит Национальный фонд развития здравоохранения совместно со ВЦИОМ и ФМБА России.

Анкету заполнили уже более 2000 человек из 68 регионов страны. Самые активные участники опроса - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Принять участие в опросе приглашают каждого желающего. Он продлится до 20 сентября 2020 года. Для этого нужно зайти на адрес donor.wciom.ru и заполнить анкету. Вопросы нетрудные - это займет всего около 15 минут. Зато вы сможете внести свою лепту в важное исследование, которое поможет дальнейшему развитию донорского движения в стране.

– Социологическое исследование дает возможность совершенствовать работу в сфере развития донорства крови, сформулировать предложения по повышению эффективности организации, развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов, – говорит Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

Она отметила, что кроме общих выводов по всей стране, будут сделаны отдельные аналитические отчеты по шести регионам. Это участники социального проекта #ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ - Москва, Республика Крым, Республика Алтай, Хабаровский, Краснодарский, Приморский край, Свердловская область.

Проект #ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ воплощается в жизнь благодаря полученному гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от Фонда президентских грантов.