Предприниматели смогут сэкономить на бухгалтере и автоматизировать торговлю

Интеграция МТС Кассы и интернет-бухгалтерии «Моё Дело» поможет начинающим бизнесменам сэкономить деньги и время при работе с бухгалтерией. Данные о поступлении, продажах и выручке из онлайн-кассы передаются в интернет-бухгалтерию автоматически. Работа с сервисом не требует специальных знаний – достаточно вовремя заводить первичную документацию в облачной бухгалтерии.

Кроме того, предприниматели смогут автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС и настройку программы лояльности. Для подключения услуги компаниям малого и среднего бизнеса нужно принимать платежи через онлайн-кассу МТС.