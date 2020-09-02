Кукурузная луна 2 сентября 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Точной даты у Кукурузной луны нет – каждый год она выпадает на разные числа, однако это всегда полнолуние, наиболее приближенное к празднику Осеннего равноденствия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй день осени встретит людей зрелищных астрономическим явлением: в эту среду в небе появится полная луна. Сайт kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию Кукурузной луны 2 сентября 2020 года. Начало трансляции примерно в 18:00 по московскому времени.

Необычное название конкретно этого полнолуния появилось ещё в давние времена. Его придумали американские фермеры, поскольку астрономическое явление дает начало сезона сбора урожая кукурузы.

Точной даты у Кукурузной луны нет – каждый год она выпадает на разные числа, однако это всегда полнолуние, наиболее приближенное к празднику Осеннего равноденствия. В этом году полная луна наступила 2 сентября в 8:23 по московскому времени. Это 14–15 лунный день, когда ночное светило находится в 11 градусе в знаке Рыбы.

Любопытный факт: у следующие полнолуние, которое ожидается в начале октября текущего года, имеет название Урожайная Луна. Иногда она совпадает с Кукурузной, если последняя выпадает на второй месяц осени.

Астрологи и суеверные люди уверяют, что в полнолуние, в том числе и при Кукурузной луне, следует быть осторожным, ведь небесное светило может сулить несчастья. Так, по поверью, в этот день лучше не отправляться в командировку и путешествия, так как желаемого результата дорога не принесет. Поездки лучше приберечь до завтра, когда естественный спутник Земли снова начнет убывать.

Кроме того, Луна взойдет под знаком Рыбы, а это значит, что люди с метеозависимостью в следующие сутки могут чувствовать повышенную эмоциональность и чувствительность.