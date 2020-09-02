Развожаев предложил Путину повернуть к Севастополю горную речку

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым в формате видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Одна из самых сложных проблем сегодняшнего дня в Крыму и Севастополе - снабжение водой. После того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, вопрос с водой на полуострове стоял остро, но в этом году из-за продолжительной засухи водохранилища рекордно обмелели.

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев во время рабочей встречи с президентом предложил проект решения проблемы.

- В нашем Чернореченском водохранилище в отметка воды опускается, до конца года этой воды хватит, но если по прогнозам такая ситуация будет сохраняться, то мы в очень тяжёлом состоянии будем входить в следующий год, - доложил глава региона. - Всё, что касается повышения дебита скважин, расконсервирования старых скважин, различных вариантов оптимизации водоснабжения, всё-таки к кардинальному решению этого вопроса не приводит.

Есть проект, который в принципе был задуман ещё в советское время, к нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован, – это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.

Это, конечно, не поворот северных рек в Среднюю Азию, но общая идея «использовать с пользой уходящую в никуда воду» в этом есть.

- Река Коккозка – это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море, - пояснил Развожаев. - Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надёжным обеспечением водой. Там раньше был проект дамбы, но экологически он был не очень совершенным. Сейчас есть современные технологии, можно сделать ковшевой водозабор, поставить порядка 60 километров водопровод и несколько повышающих насосов. Это позволило бы нам в паводок как раз с января по март пополнить Чернореченское водохранилище и обезопасить Севастополь, Черноморский флот и, собственно, всех потребителей от дефицита воды.

Власти Севастополя уже обсудили проект с руководством Крыма и даже министром обороны Сергеем Шойгу.

- Проект этот мы предварительно просчитали, он стоит 3 миллиарда 800 миллионов рублей, - рассказал Развожаев. - В случае вашей поддержки его нужно будет реализовать в максимально короткие сроки. Поэтому я обратился к Сергею Шойгу и спросил о возможности участия военно-строительного комплекса в реализации этого проекта. Предварительно поддержку я получил. Военные строители готовы максимально оперативно выйти и помочь нам с реализацией этого проекта.

- Вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, - согласился Путин. - Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки. Объёмы финансирования вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу.