Старт сезона в КХЛ: Новый потолок зарплат, «Куньлунь» переехал в Мытищи, Лига сжимается

Игроки "Динамо" радуются победе в матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами "Спартак" (Москва) и "Динамо" (Москва) на стадионе ЦСКА-Арена. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Прошлый Кубок Гагарина из-за пандемии доигран не был, поэтому в матче открытия сезона встречаются команды, которые весной в регулярном первенстве заняли первые места на Западе и Востоке.

Пока же главной интригой чемпионата остается то – сколько болельщиков будут пускать на арены в том или ином городе. В большинстве регионов России стадионы разрешили заполнять на четверть, а где-то на треть. Таким образом на большинстве игр будет присутствовать порядка 1,5 – 2,5 тысяч болельщиков, что уже неплохо для создания антуража, ведь на закрытых хоккейных аренах звук распространяется гораздо лучше, чем на открытых футбольных стадионах.

Из главных изменений – это сниженный потолок зарплат (до 900 млн. рублей на команду). С одной стороны, это заставило грандов отказаться от большого количества высокооплачиваемых хоккеистов. С другой, по мнению большинства специалистов, сможет подровнять уровень команд. Что лучше – большое количество звезд или дополнительная интрига в чемпионате – скоро болельщики оценят это нововведение.

Из других новостей стоит отметить переезд из-за пандемии китайского клуба «Куньлунь» из Пекина в Мытищи. Теперь уже две команды базирующиеся в Подмосковье (кроме «Куньлунь» это омский «Авангард», который ждет, когда дома построят новую арену), будут играть в Восточной конференции.

А вот владивостокский «Адмирал» сезон из-за финансовых проблем пропускает, но есть надежда, что в клубе произойдет перестройка и команда на следующий год вернется в КХЛ. Таким образом в Лиге осталось 23 клуба (11 на Западе и 12 на Востоке). А ведь еще в сезоне 2016/2017 в КХЛ играло 29 команд (14 на Западе и 15 на Востоке), но каждый год кто-то выпадал…

Есть и другие изменения, например, в правилах судейства. Но здесь болельщикам, да и самим арбитрам, придется разбираться по ходу пьесы.