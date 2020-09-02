"Ей нельзя было давать алкоголь": результаты вскрытия Валентины Легкоступовой

Смерть Валентины Легкоступовой шокировала всю страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 20020 годы, впав в кому в результате травмы, полученной при весьма странных обстоятельствах. Внезапная смерть 54-летней певицы породила множество слухов. По одним данным, звезде 80-х категорически нельзя было употреблять алкоголь, мол, у нее была зависимость от спиртного. По другим, в гибели артистки винят ее третьего мужа Юрия Фирсова. Якобы он спаивал жену. Меж тем дочь покойной вокалистки Анетта Бриль озвучила результаты вскрытия.

Смерть Валентины Легкоступовой шокировала всю страну. За месяц до трагедии артистка вышла замуж, обвенчалась и вовсю строила радужные планы на будущее. "Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие идет. Но, по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени", - раскрыла результаты вскрытия дочь певицы в эфире шоу "Пусть говорят".

По мнению наследницы Легкоступовой, маму можно было спасти, но для этого нужно было немедленно обращаться к специалистам и оказывать медицинскую помощь. Однако, по ее словам, Юрий Фирсов не сказал родственникам, насколько сильно пострадала Валентина Валерьевна при падении. Поэтому певицу с мужем положили сначала в наркологическую клинику, так они много дней находились в запое.

Лишь через сутки, когда Легкоступова впала в кому, ее перевели в клиническую больницу и прооперировали. Анетта уже привлекла адвокатов, которые должны разобраться в обстоятельствах трагедии. А еще Бриль хочет наказать Фирсова из-за систематических угроз. "Он кидался на моего брата с ножами, выгнал его из дома. Мне угрожал. У меня есть все записи, доказывающие это. Я хочу добиться правды", - подчеркнула дочь певицы.

Ее младший брат, 19-летний Матвей сейчас в очень тяжелом психологическом состоянии. Молодой человек до сих пор не может поверить в смерть матери.

Меж тем певец Юлиан честно рассказал, что артистка страдала от алкогольной зависимости. "Легкоступовой нельзя было давать алкоголь, потому что она очень сильно увлекалась", - поведал он.

Артист в начале 90-х часто гастролировал и выступал вместе с ныне покойной исполнительницей хита "Ягода-малина". По словам Юлиана, было время, когда Валентина злоупотребляла спиртным. "Как-то в 90-х годах мы с ней были в длительной поездке, и она могла очень крепко выпить. Я удивлен, что сейчас мои коллеги делают вид, что Валя никогда не употребляла спиртное. Нет, у нее был период, когда она любила это дело. В той поездке ей даже приходилось не давать алкоголь, потому что она очень сильно увлекалась", - откровенничает певец.

Юлиан считает, что ее пагубные пристрастия вернулись, когда Легкоступова сочеталась узами брака с яхтсменом. "В ее жизни нашелся Иуда, который влил в нее несколько рюмок, и этого оказалось достаточно. Все пошло-поехало по новой. Вы же понимаете, что человеку, которому противопоказан алкоголь, нельзя давать выпивать вообще. Есть люди, которым нельзя пить. И Валя была из их числа", - цитирует Юлиана Собеседник.Ru.

К слову, Фирсов отвел Легкоступову в ЗАГС в день расторжения своего предыдущего брака. Да и венчался не первый раз. Сейчас Юрий имеет полное право вступить в наследство после смерти жены. Ранее он заявил, что не виноват в гибели Валентины Валерьевны. "Я оберегал ее, очень любил. Это трагическая случайность. Мне самому сейчас очень плохо", - подчеркнул убитый горем вдовец.