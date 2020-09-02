Покарантинили и хватит: техосмотр вновь станет обязательным для автомобилистов

Автомобилистам придется вновь отправлять своих "коней" на техосмотр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сентябрь станет последним месяцем, когда автостраховку в России можно получить без обязательного прохождения техосмотра. Еще месяц - до 31 октября - дадут россиянам с действующим полисом ОСАГО, чтобы получить диагностическую карту о прохождении ТО.

Какие проблемы могут возникнуть в связи с этим у автомобилистов? На все вопросы «Комсомолке» ответил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

ОТРАСЛЬ В КРИЗИСЕ

По словам автоэксперта, из-за пандемии коронавируса индустрия автосервиса понесла фантастические потери, которые никто не компенсировал.

- Отрасль находится в глубочайшем кризисе, ведь в большинстве регионов автосервисы были закрыты, так как их не отнесли к системообразующим организациям, хотя на самом деле они обеспечивают жизнедеятельность людей не меньше, чем хлебозаводы потому, что они, например, ремонтируют автомобили Скорой помощи, - говорит Шапарин. - В итоге в основном выжили те, у кого самые низкие издержки — «серый» сектор. А разорялись СТО «белого» сегмента, которые платят налоги, приличные зарплаты и не работают с контрафактом. Но многие кризис пережили.

Из-за пандемии коронавируса индустрия автосервиса понесла потери Фото: Евгения ГУСЕВА

ТЕХОСМОТР НЕ ПРОХОДИТСЯ, А ПОКУПАЕТСЯ

- На обязательное прохождение ТО осталось всего два месяца, не возникнет ли в пунктах техобслуживания столпотворение?

- Этого не будет и быть не может, так как связи между ремонтом и техосмотром автомобиля нет вообще, - отвечает Шапарин. - Уже много лет автомобили реально никто не осматривает. У нас более 90% пунктов, аккредитованных в профильных системах, в реальности не имеют ни оборудования, ни персонала, ничего. Только стол и доступ в систему. Техосмотр в стране продается давно и успешно, несмотря на все ужесточения законодательства. К глубокому сожалению работающая система так и не создана. Поэтому граждане навряд ли столкнутся с какими-то проблемами, ведь как и раньше все диагностические карты приобретаются онлайн. Этот цирк как был, так и есть.

Техосмотр обязателен, иначе - штраф. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦЕНА ВОПРОСА — 800 РУБЛЕЙ

Вице-президент Национального автомобильного союза иронично заметил, что цены на такие диагностические карты могут незначительно вырасти, так как подорожают «услуги имитации присутствия авто на пункте техослуживания с помощью фотошопа».

- Плюс повысятся риски, ведь инспекторы могут прийти с проверкой на эти псевдопункты, - продолжает эксперт. - И, обнаружив, что там нет оборудования, возникнут либо штрафы, либо риски уголовного дела, либо коррупционная составляющая. Диагностическая карта о прохождении ТО стоит в районе 800 рублей. Никакого настоящего осмотра за такие деньги провести нельзя, он стоит гораздо дороже.

Шапарин добавил, что тем, кто не успеет оформить техосмотр до 31 октября грозит штраф от 500 до 800 рублей. Но его вероятность ничтожна, так как с дорожных камер таковой не выписывается, а инспекторы, как правило, наличие диагностической карты не проверяют. Однако получить полис ОСАГО без нее будет невозможно. Штраф за отсутствие обязательной автостраховки составляет от 500 рублей (если она оформлена, но документа нет при себе) до 800 рублей (если полиса нет совсем).