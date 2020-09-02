Что такое Лига Наций и зачем она нужна сборной России

Сборная России вернется к болельщиками матчем с командой Сербии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 3 сентября, сборная России вернется к болельщиками матчем с командой Сербии. В воскресенье, 6 сентября, продолжит матчем с Венгрией. И все это в рамках Лиги Наций – турнира для сборных, который появился совсем недавно. Самое время вспомнить, откуда он взялся и зачем нужен команде Черчесова.

Сколько можно заработать

Лигу Наций придумали в УЕФА, когда увидели, сколько денег проходим мимо их кассы, когда национальные сборные играют товарищеские матчи. Это же какие деньги можно заработать, если грамотно скрестить все 55 сборных в Европы, запаковать их в один турнир, и все это продать спонсорам и телевизионщикам. Под это дело даже организовали призовой фонд – 76 млн. евро. Из них 10,5 млн получила сборная Португалии – победитель первой Лиги Наций. Может быть, если разделить эту сумму на Роналду и Ко – пустячок, но даже для них приятный.

Черный ход на ЧМ-2022

Через Лигу наций-2019 сразу несколько сборных получили шанс заскочить в Евро-2021. Наш соперник – команда Сербии – из их числа. Сербы провалили отбор к Чемпионату Европы, зато вышли в плей-офф Лиги Наций. Если там они сначала обыграют Норвегию, а потом победителя пары Израиль – Шотландия, то попадут на Евро. В принципе реальный план.

У участников новой Лиги Наций такой же черный ход будет на ЧМ-2022. Только намного уже. На чемпионат мира в Катар от Европы едут 10 команд, которые займут первые места в своих отборочных группах. Сборные со вторых мест попадут в плей-офф. И туда же добавятся две лучшие по рейтингу команды Лиги наций, которые выиграли свои группы. Так что есть смысл побороться за победу в своей группе – так, на всякий случай. Шансы неплохие: Россия – фаворит группы, где ее соперниками стали Сербия, Венгрия и Турция.

Задел на будущее

Участники Лиги Наций в зависимости от силы разбиты на 4 дивизиона – А, В, С, и D. Сборная России – во второй лиге, то есть в дивизионе В. Но если мы выигрываем свою группу, попадаем в элитный дивизион А. И в следующем розыгрыше будем там играть с Францией, Германией, Италией, Испанией, Бельгией и еще какими топами. Это такие матчи, которые смотрит вся Европа. А значит реальный шанс футболистов еще раз показать себя – в последнее время многие из российских игроков хотят контрактов от ведущих клубных лиг континента. Некоторым, таким как Алексей Миранчук, или Александр Головин, удается их получить.

Лига Наций – все-таки товарищеский турнир

«Не товарищеский, а контрольный», - ввернул бы здесь свою правку Станислав Черчесов. И был бы как никогда близок к истине. Главная задача Черчесова – подготовить команду к Евро-2021. Напомним, там в группе нам играть с Бельгией, Финляндией и Данией. Так что в Лиге Наций тренерский штаб будет обкатывать тот состав, что меньше чем через год обязан будет выходить в плей-офф Чемпионата Европы - другой результат будет признан провалом.

Так что в матчах против Сербии и Венгрии, а так же Турции (первый матч – 11 октября) Черчесов будет пробовать разные сочетания футболистов, и определятся со многими вопросами:

- Кто будет основным голкипером на Евро-2020? Шунин, Гилерме? Или надо будет звать с пенсии Акинфеева?

- Как играть в обороне? С тремя центральными защитниками? С двумя? Кто, кроме Джикия может считаться основным игроком обороны?

- Кто будет держать опорную зону при травмированном Баринове? Газинский? Оздоев? Еще варианты?

- Какая роль должна быть у Головина?

- Есть ли пара Дзюбе в атаке? Сможет ли он найти общий язык с Соболевым на поле?

- И самое главное: как сделать так, чтобы все не развалилось к Евро-2021? Прежде всего за пределами поля? Ведь самые свои сокрушительные поражения сборная России получала, когда все было не слишком хорошо внутри команды.

КСТАТИ

Станислав Черчесов рассказал, как российская команда готовится к матчу с Сербией

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