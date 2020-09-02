1 сентября ушла из жизни актриса советского кино Ирина Печерникова Фото: EAST NEWS

Ирина Печерникова скончалась 1 сентября, сидя за столом в своем доме в деревне под Ростовом Великим. Врачи установили, что смерть наступила от острой коронарной недостаточности. Иначе говоря, - инфаркта.

В последние годы звезда фильма «Доживем до понедельника» жила в деревне в Ярославской области со своей подругой Ниной, бывшей ее поклонницей. Нина переехала к актрисе после смерти мужа Печерниковой – актера Александра Соловьева. Это было почти 20 лет назад.

Обычно после смерти знаменитостей вспоминают не только об их творческом наследии, но и наследстве материальном – движимом и недвижимом имуществе. Вот мы и спросили у Нины, не вспыхнет ли теперь, увы, традиционный скандал из-за наследства звезды экрана.

- О чем вы! Какое наследство! Мы жили на пенсию. Ира, конечно, составила завещание. Все свое движимое и недвижимое имущество завещала родной сестре. Но у нее ничего особенного и не было, - говорит Нина.

- Была квартира на Тверской в Москве…

- Это давно. Сейчас у нее квартира на Красных Воротах. Это тоже центр. Еще этот дом в деревне в Ярославской области, в котором мы жили.

- Уже известно, где будет похоронена Ирина Печерникова?

- На Ваганьковском кладбище. Там у нее семейная могила, там ее родители. И ее третий муж – Саша Соловьев. Прощание с Ириной, скорее всего, пройдет в Доме кино.

- Сейчас в Сети появилось много воспоминаний об Ирине Печерниковой. К сожалению, вспомнили и о том, что у нее когда-то были проблемы с алкоголем…

- Она не выпивала в последнее время. Это все осталось в прошлом.

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