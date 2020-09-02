Михаил Мишустин подвел итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

ХМАО, город Нягань. Наивысший балл в категории "Малые города от 50 до 100"

Победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 160 городов.

Федеральная комиссия определила 160 проектов-победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году количество призовых мест и призовой фонд увеличились в 2 раза. Итоги конкурса на заседании правительства подвел Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Республика Башкортостан, село Зилаир. Наивысший балл в категории "Исторические поселения"

- Конкурс проводится уже не первый год. Ежегодно определялось не менее 80 победителей. В этот раз Правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей. Соответствующее постановление подписано. Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения, — подчеркнул премьер-министр.

Нижегородская область, г. Семенов. Наивысший балл в категории "Малые города от 20 до 50"

Всего на участие в IV конкурсе в федеральную комиссию поступили 301 заявка из 76 регионов. Субсидии из федерального бюджета в размере 10 млрд рублей на реализацию конкурсных проектов в 2021-2022 годах получат более 60 регионов. Наибольшее число проектов будет реализовано в Башкирии и Татарстане, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской и Тверской областях.

Ленинградская область, г. Ивангород. Наивысший балл в категории "Малые города до 20"

В этом году члены федеральной комиссии отметили увеличение количества и повышение качества заявок. Команды специалистов представляют проработанные, качественные идеи, привлекают к оценке проектов их конечных потребителей – жителей соответствующих населенных пунктов.

Председатель комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил рост интереса к конкурсу в малых городах.

Оренбургская область, г. Бугуруслан. Третье место в категории "Исторические поселения"

- Интерес к конкурсу очень высокий. В этом году мы получили 301 заявку. По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: «исторические поселения» и «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек». В совокупности 137 заявок пришлись на эти направления», – рассказал Марат Хуснуллин.

Республика Крым, г. Ялта. Четвертое место в категории "Малые города от 50 до 100"

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев отметил важность конкурса и ощутимые результаты реализованных проектов. Так, по результатам первых трех конкурсов победителями стали 240 проектов, на реализацию которых направлено 15 млрд рублей. Сейчас полностью завершены 84 проекта-победителя 2018 и 2019 годов.

- Увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет ощутимой поддержкой нашим малым городам, которые составляют абсолютное большинство — из 1118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим. Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку, - заявил Владимир Якушев. - Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов.

Саратовская область, г. Маркс. Четвертое место в категории "Малые города от 20 до 50"

Заместитель министра Максим Егоров рассказал, что важно не только качественное и экономическое обоснование заявок на конкурс, но и поддержка проекта гражданами.

- По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, — в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие — одобрение и поддержка проекта самими жителями. Именно они — главный заказчик изменений, они ждут комфорта, среды, в которой приятно находиться. И граждане болеют за свои города всей душой — даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку проектов, делали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях, — отметил замминистра.

Отметим, что оценка проектов включает 5 ключевых критериев: качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизация проекта благоустройства с другими программами муниципалитета, сохранение историко-градостроительной природной среды, прогнозируемый социально-экономический эффект и степень вовлеченности в него в нем жителей.

Всероссийский конкурс организован по поручению Президента Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Сейчас конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Список победителей IV конкурса можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Правительстве обсудили подготовку к отопительному сезону и результаты кампании по благоустройству.