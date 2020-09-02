Пандемия коронавируса может болезненно отразиться на уровне жизни молодежи

Меры по ограничению свободы передвижения, социальному дистанцированию и закрытие учебных заведений оказали влияние на ментальное здоровье молодежи.

Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами Высшей школы экономики изучили влияние, которое пандемия коронавируса оказала на молодежную политику в разных странах мира. Исследование было проведено в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который АСИ и Фонд Росконгресс проведут в Сочи 1–2 октября. Разбор практик проводился для одного из треков Форума – «Новая молодежная повестка».

«Меры, предпринятые правительствами разных стран по предотвращению распространения коронавируса, породили социальные проблемы, которые могут болезненно отразиться на уровне жизни молодежи и качестве человеческого капитала. Рост безработицы, снижение уровня доступности образования, уменьшение доверия к государственным институтам – власти всех стран ищут ответы на эти вызовы. Мы объявили сбор идей, способных лечь в основу стратегии развития России на ближайшие годы. Теме молодежной повестки посвящен отдельный трек в рамках форума “Сильные идеи для нового времени”, организаторами которого выступают АСИ и Фонд Росконгресс. На нашу платформу для сбора идей idea.asi.ru уже поступило более 8700 предложений, в том числе более 940 идей в области новых форм развития и поддержки молодежи. Сбор заявок на платформе продолжается до 10 сентября», – отметила корпоративный директор АСИ, куратор трека «Новая молодежная повестка» Форума Елена Мякотникова.

«Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, привел к тому, что страны вынуждены в первую очередь обращать внимание на проблемы здравоохранения и серьезно сокращать финансирование в других сферах. Это может привести к тому, что многие инициативы, которые были направлены на молодежь (ее социализацию, образование, профориентацию, трудоустройство), так и останутся нереализованными. Тем не менее, именно молодежь, которая, в отличие от старшего поколения, еще не имеет опыта преодоления подобных потрясений, нуждается в поддержке. Поколение, которое столкнулось с ограничением доступа к образованию, безработицей и разрушенными планами и мечтами, в дальнейшем рискует не реализовать свой потенциал, что серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала. Эти и другие проблемы, с которыми сейчас столкнулась молодежь, не должны остаться без внимания властей, потому что именно их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и преодолеть его последствия», – заявила проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

Молодые люди, которые родились в период между 1990 и 2005 годами, сталкиваются на протяжении своей жизни уже со вторым глобальным потрясением: финансовый кризис в 2008–2009 годах затронул их непосредственно в студенческом возрасте и в период поиска работы, либо повлиял на уровень благосостояния их семьи. Данный экономический кризис привел к серьезным долгосрочным последствиям для молодежи во всем мире прежде всего потому, что государства приостановили финансирование сферы образования и большого количества молодежных проектов, многие дети и подростки не смогли осуществить свои планы на получение качественного образования и достойной работы. Большинство стран, не успев справиться со сложностями, вызванными предыдущим кризисом, вынуждены вновь сократить финансирование во многих сферах, которые касаются молодежи, и отказаться от планов по реализации намеченных инициатив.

В этой связи наиболее остро встает вопрос о справедливом распределении ресурсов между различными поколениями. Молодежь, которая потеряла возможность осуществить свои цели и мечты в 2020 году, имеет высокие шансы попасть в наиболее уязвимую группу при последующих экономических потрясениях, что серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала в долгосрочной перспективе.

Среди ключевых проблем молодежи наиболее пострадавшие государства выделяют в первую очередь повышение уровня безработицы. В США на данный момент примерно 7,7 млн молодых людей являются безработными, около 3 млн молодых людей потеряли работу за последний месяц. В Великобритании к маю 2020 года, после двух месяцев с начала периода самоизоляции, на пособие по безработице подалось на 109% больше молодых людей, чем в марте. Среди молодежи (16–24 лет) количество заявлений увеличилось на 107%. В целом в Европе уровень безработицы значительно увеличился в наиболее пострадавших странах (Италия, Испания, Франция).

Безработица молодежи может иметь последствия в долгосрочной перспективе. Молодые люди, у которых были длительные периоды профессионального простоя, чаще сталкиваются с низким уровнем заработной платы, меньшими возможностями для карьерного роста, а значит в конечном итоге и с более низкими пенсиями. Экономические последствия пандемии усугубляют уязвимость молодых людей на рынке труда, так как молодежь чаще людей старшего возраста находится на временной и неполной занятости, а значит чаще сталкивается с высоким риском потери работы и дохода.

Во многих пострадавших от пандемии странах наблюдается снижение уровня доступности образования. Исследование ОЭСР, проведенное в 59 странах, показывает, что несмотря на созданные в большинстве государств возможности для дистанционного обучения, только половина учащихся смогла получить доступ ко всей учебной программе. По оценкам экспертов, один потерянный молодым человеком учебный год эквивалентен потере от 7 до 10% дохода в течение жизни. Эксперты предупреждают, что молодые люди с уровнем образования ниже среднего имеют в три раза больше шансов оказаться в группе NEET (молодежь, которая не учится и не работает), что скажется на перспективе их трудоустройства и доходах.

Меры по ограничению свободы передвижения, социальному дистанцированию и закрытие учебных заведений оказали влияние на ментальное здоровье молодежи, многие семьи оказались в ситуации домашнего насилия. Кроме того, молодые люди столкнулись с тем, что не смогли вовремя получить правдивую и своевременную информацию о коронавирусе. Молодежь чаще людей старшего возраста использует информацию из социальных сетей в качестве основного источника новостей, а именно они, согласно последним исследованиям, содержат 88% дезинформации о вирусе COVID-19. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня доверия молодежи государственным институтам и мерам, которые реализуют правительства. Как для эффективной борьбы с инфекцией, так и для реализации других, не связанных с эпидемией мер, государства заинтересованы в повышении уровня доверия со стороны молодых людей, поэтому формируют молодежную повестку, в первую очередь опираясь на опыт предыдущих экономических кризисов, когда доверие к национальным правительствам среди молодежи снизилось, а на его восстановление ушли десятилетия.

Полный текст исследования доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.