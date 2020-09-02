Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления Германии о Навальном

Последняя сделка была совершена по курсу 75,0725 рубля за американский доллар. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средневзвешенный курс американской валюты расчетами "на завтра" на единой торговой сессии вырос на 111,88 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 74,6901 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 2 сентября, на 19:00 по столичному времени.

Резкое падение курса рубля произошло на фоне новостей из Германии. Власти государства заявили, что в организме госпитализированного в берлинскую клинику блогера Алексея Навального обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские эксперты такую возможность отрицают: при тщательном обследовании в омской клинике и пациента не нашли никаких признаков отравления.

К этому моменту цена последней сделки составила 75,33 рубля. Минимальный курс доллара составил 73,62 рубля, а максимальный - 75,48 рубля. Было заключено 16066 сделок, объем торгов на Московской бирже составил более 53 460 миллионов рублей, что на десять процентов превышает среднее значение за весь минувший месяц.

Последняя сделка была совершена по курсу 75,0725 рубля за американский доллар.

Курс европейской валюты на момент публикации материалов о Навальном равнялся 88,61 рубля. Рост по сравнению со вчерашним днем составил один процент, или 0,94 рубля.

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