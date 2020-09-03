«Металлоинвест» объявил о повышении доходов сотрудников предприятий с 1 октября

Фото: пресс-служба «Металлоинвеста»

Компания «Металлоинвест» объявила о повышении доходов сотрудников предприятий с 1 октября. Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали выделяет на эти цели до конца 2020 года более 620 миллионов рублей - с учетом отчислений на социальное страхование.

Размер повышения составит 5%. Основная часть этой суммы будет направлена на повышение заработных плат на 3%. Еще 2% фонда повышения будут распределены для увеличения текущих выплат.

В компании отметили, что это второе повышение доходов работников за год: с 1 марта они были повышены также на 5%.

- Ситуация на рынках железорудной и стальной продукции остается сложной, но для нас принципиально важно обеспечивать стабильное благополучие наших сотрудников в любой экономической ситуации. Увеличение доходов работников наших предприятий опережает темп роста стоимости жизни в регионах присутствия. Мы обеспечиваем уровень доходов, позволяющий привлекать и удерживать лучших профессионалов в отрасли, которые гордятся своей работой на комбинатах Металлоинвеста, - подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.

Помимо двукратного повышения доходов - с 1 марта и с 1 октября - был введен еще целый ряд мер. Среди них - новые планы премирования, перераспределение фонда оплаты труда и других выплат. Главным из появившихся в этом году планов премирования в компании называют ежеквартальное поощрение за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. В итоге по итогам 2020 года суммарное увеличение доходов сотрудников предприятий Металлоинвеста составит около 14%. А за последние три года среднемесячная зарплата на разных предприятия компании выросла на 27-34%.

В компании для сотрудников также предусмотрен широкий социальный пакет с программами для сотрудников, членов их семей и бывших работников предприятий. В 2019 году расходы на внутренние социальные программы «Металлоинвеста» составили более 2,9 миллиардов рублей.

А во время пандемии коронавируса компания сосредоточила внимание на вопросах безопасности и защиты здоровья сотрудников. На помощь работникам и оснащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 было выделено более 800 миллионов рублей. Еще 2 миллиарда рублей «Металлоинвеста» направил на поддержку и оснащение больниц в регионах присутствия.