“Остановите, я сойду»: москвич поссорился с капитаном прогулочного теплохода и угрожал экипажу расправой

Сначала пассажир вежливо требовал остановить судно, а потом перешел к угрозам Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«Остановите»! С таким требованием накинулся на капитана московского прогулочного теплохода один из пассажиров.

- Остановите теплоход, я сойду, - кричал он на всю округу.

А произошло все на прогулочном теплоходе, который двигался по Москве-реке в районе Воробьевых гор днем в среду, 2 сентября. Сначала пассажир вежливо требовал остановить судно, а потом перешел к угрозам. В СМИ даже появилась информация о попытке захвата заложников и оружие, которые якобы было у буйного пассажира. Но это оказалось вымыслом.

- Оружия у пассажира не было. Однако сам конфликт с экипажем действительно закончился внеплановой остановкой судна, - сообщили «КП» в транспортной полиции столицы.

Когда теплоход причалил, мужчину на берегу уже ждали сотрудники полиции. Его обыскали и никаких опасных предметов не обнаружили.

- Сейчас его опрашивают. В результате происшествия никто не пострадал, - пояснили в транспортной полиции.

Скорее всего, против москвича возбудят дела по статье «Хулиганство». Кроме того, ему придется оплатить расходы за испорченную экскурсию остальным пассажирам теплохода.