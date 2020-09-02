Маргарита Симоньян: Я предпочитаю верить омским врачам

А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию Фото: REUTERS

Я не знаю, кто отравил Навального и травили ли его вообще.

Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было.

В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений.

Именно поэтому я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам.

А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию, - это и есть непреложный факт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Симптомы у Навального не похожи на отравление «Новичком», заявил разработчик вещества

Эксперт усомнился в новых выводах по ситуации с болезнью блогера (подробности)