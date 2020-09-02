Маргарита Симоньян: Я предпочитаю верить омским врачам

А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию
Фото: REUTERS
Я не знаю, кто отравил Навального и травили ли его вообще.
Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было.
В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений.
Именно поэтому я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам.
А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию, - это и есть непреложный факт.
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