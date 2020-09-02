«Политики отбирают работу у медиков»: Захарова жестко прокомментировала заявления ФРГ о Навальном

Захарова жестко прокомментировала заявления ФРГ о Навальном Фото: Анна ЖУКОВА

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала последние заявления властей Германии по поводу ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, кабмин ФРГ заявил, что немецкая лаборатория нашла в организме пациента следы яда из группы «Новичок», однако никаких доказательств германские власти так и не предъявили.

- Если политики начнут отбирать работу у медиков, - я не знаю куда придёт мир. Можно сразу говорить о нечистоплотности, как только политики начинают заменять собой врачей. При чем здесь внешнеполитическое ведомство и руководство Германии, - поинтересовалась Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель российского МИД отметила, что в данной ситуации нужны конкретные формулы и документальные материалы, заявления представителей медицинских организаций и ученых, которые следует передать на официальный запрос российской стороны. Запрос, как сегодня отмечал Дмитрий Песков, отправили уже давно, однако ответа так и не получили.

- Разве на это что-то можно возразить?! Ничего нельзя возразить! Положите на бумагу ваши данные, передайте России. Российское посольство круглосуточно работает, ждет этих данных. Все остальное является лишь информационной кампанией. Мы это уже проходили. Сейчас, по большому счету, на кону реноме Берлина, потому что такими вещами заниматься просто нельзя, - добавила Захарова.

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