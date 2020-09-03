Школа для настоящих фермеров

Проект состоялся благодаря поддержке со стороны Минсельхоза, региональных властей, клиентов банка и образовательного сообщества Фото: Shutterstock

Это первая в России площадка, объединившая ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и предпринимателей, задача которой – научить начинающих и уже опытных фермеров рентабельному ведению бизнеса в сельском хозяйстве.

Первая группа будущих фермеров общей численностью 100 слушателей на два месяца сядет за парты и освоит передовые методы ведения сельского хозяйства, повысит собственную финансово-экономическую грамотность, познакомится с новейшими агротехнологиями, пройдет практику на ведущих предприятиях АПК.

«Россельхозбанк запускает проект «Школа фермера» прежде всего для того, чтобы помочь людям реализовать себя, дать им все возможности для создания и развития собственного бизнеса на селе. Мы будем обучать как начинающих предпринимателей, так и уже состоявшихся фермеров. Люди и земля – самое ценное, что есть у России. А люди, работающие на земле, вызывают особое уважение. Поэтому очень важно, чтобы таких людей становилось больше. «Школа фермера» создана именно для этого», – обратился к студентам Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Для старта проекта Россельхозбанк выбрал четыре пилотных региона. Обучение будет вестись на базе ведущих аграрных ВУЗов в Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. К примеру, в Новосибирской области и Башкортостане научат производить мраморную говядину и варить сыр, в Московской области – собирать мёд, делать из козьего молока полезные продукты, сажать клубнику, малину, ежевику, картофель. А Ставрополье предлагает слушателям разведение овец и коров, научит выращивать огурцы и помидоры в любое время года в теплицах. Россельхозбанк взял на себя все расходы за обучение.

Проект состоялся благодаря поддержке со стороны Минсельхоза, региональных властей, клиентов банка и образовательного сообщества.

«Проект «Школа фермера» позволит людям объединяться, создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от своего труда. Мы ожидаем, что по итогам года доля фермеров в производстве сельхозпродукции сохранится на уровне 14%, и рассчитываем, что в дальнейшем роль МСП в сельском хозяйстве будет только увеличиваться. Также важно и то, что «Школа фермера» работает на поднятие престижа всей отрасли», – отметила Оксана Лут.

Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до двух календарных месяцев. Слушатели освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут пройти практику на ведущих предприятиях АПК. Все выпускники, кто успешно завершат обучение и представят бизнес-план, получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и смогут начать собственное дело.

Теория включает в себя посещение занятий на базе высших учебных заведений в регионе, которые будут вести преподаватели, а также специалисты из финансовой и банковской сфер. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. Практические занятия позволят обучающимся принять участие в ведении агробизнеса и перенять опыт ведущих сельскохозяйственных производителей, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет.