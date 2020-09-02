"Россия, отравив Навального, сама отдала его Германии, чтобы быть обвиненной? Абсурд!"

44-летний оппозиционер почувствовал недомогание в самолёте Томск-Москва, был госпитализирован после экстренной посадки в Омске, затем доставлен для лечения в Германию Фото: REUTERS

После 11 дней нахождения политика Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» — немецкая сторона огласила результаты его анализов. Напомним, 44-летний оппозиционер почувствовал недомогание в самолёте Томск-Москва, был госпитализирован после экстренной посадки в Омске, затем доставлен для лечения в Германию.

И вот 2 сентября в заявлении, подписанном канцлером Ангелой Меркель и другими ключевыми членами кабинета министров ФРГ, утверждается, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». К таким выводам пришла спецлаборатория Бундесвера после токсикологического исследования.

В свою очередь, МИД РФ напомнил, что Россия так и не получила от Германии ответа на предложение о совместном расследовании инцидента.

Вечером того же дня сама канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила со специальным заявлением:

— Мы провели совещание относительно того, что делать с этими сведениями. Очевидно, что один из ведущих российских оппозиционеров был отравлен, и для меня было важно ещё раз выступить перед вами с этой информацией. Стало очевидно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Надеюсь, что он поправится, — заявила канцлер.

— Мы ожидаем, что российская сторона выступит с заявлением по этому поводу. Мир сейчас ждёт ответов. Мы проконсультируемся с нашими партнёрами по ЕС и НАТО и с учётом реакции РФ примем решение об адекватной реакции на эти события, — подвела итог Меркель.

О чём-либо более серьёзном — например, новых санкциях — пока не говорится. Но вполне вероятно, что, по образцу «дела Скрипалей» двухгодовой давности, таковые могут последовать. О том, что такой вариант сейчас прорабатывают определённые круги на Западе, «Комсомолке» сообщили источники в германских внешнеполитических кругах.

Возможно, единственный способ для Москвы вырваться из заготовленного капкана — предъявить новую информацию о «деле Навального» — например, доказательства участия в этой провокации представителей третьих стран — что может вывести ситуацию на совершенно иной уровень.

В свою очередь, оппозиционные силы из германского парламента призывают к сдержанности:

— Мы должны быть очень осторожны с обвинениями, прежде чем узнаем все факты. На Западе есть игроки, которые хотели бы использовать все, что в их силах, дабы ударить по России и помешать конструктивному диалогу. Нынешняя ситуация ему отнюдь не способствует, — сказал "КП" депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Пётр Быстрон.

В России к немецкой официальной версии многие тоже отнеслись со скепсисом.

— Буквально несколько дней назад мы беседовали с "КП", где и набросали именно этот сценарий, — комментирует эксперт по борьбе с фейками, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, — когда всевозможные провокации наподобие истории с Навальным становятся удобным поводом для новых антироссийских санкций.

— Ну хорошо, давайте посмотрим, в какую версию нам предлагают поверить. Россия, сама отравив Навального, сама отдала его в Германию, чтобы Германия нас же объявила виноватыми? Это же полный абсурд. Нет, наоборот, это мы его сначала спасли в омской больнице, а потом разрешили транспортировку в Берлин, — продолжает Малькевич.

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