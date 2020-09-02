Посол РФ в США: Лучший способ увековечить память о войне - это избежать повторения трагедии

Послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цуй Тянькай

Послы Российской Федерации в США Анатолий Антонов и его китайский коллега Цуй Тянькай совместно написали статью, обращенную к американскому народу. Они приурочили ее к 3 сентября, Дню окончания Второй мировой войны

В истории мировой дипломатии это беспрецедентный случай, когда высокопоставленные дипломаты двух стран объединяют свои усилия для донесения общей позиции в стране пребывания.

В распоряжении «КП» оказался полный текст этой статьи на русском языке. В США она вышла сегодня в издании Defense One.

3 сентября Россия отмечает окончание Второй Мировой войны, а китайский народ празднует великую победу в Войне сопротивления против японской агрессии. В этот день, в 1945 году солнце мира вновь озарило планету. В 75-ю годовщину Победы союзников во Второй Мировой войне мы вспоминаем исторический подвиг предыдущих поколений наших стран. В то же время, мы хотим поздравить наших союзников того времени, представителей американского «Великого поколения», и поблагодарить их за самоотверженность.

Вторая Мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Советский союз, Китай, Соединенные Штаты и другие миролюбивые государства поддержали друг друга и сражались плечом к плечу в той войне. В конце концов, справедливость восторжествовала над злом, свет над тьмой, а прогрессивное над реакционным. Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай понесли огромные человеческие потери – 27 млн. жизней и 35 млн. раненых и убитых соответственно, внеся неоспоримый вклад в Победу в войне и обеспечив будущее для всего человечества.

Дружба, сложившаяся между российским и китайским народами в годы Второй Мировой войны, представляет неисчерпаемую движущую силу российско-китайских отношений и будет длиться сквозь года. Хорошей традицией для двух стран стало совместное празднование окончания Войны с участием лидеров, неоднократно посещавших памятные мероприятия друг друга. 8 мая с.г. Президент Владимир Путин и президент Си Цзиньпин сошлись во мнении, что Россия и Китай, как главные страны-победители во Второй Мировой войне и постоянные члены Совбеза ООН, несут особую миссию по поддержанию мира, стабильности и прогресса человечества, надежному сохранению памяти о Победе, обеспечению международной справедливости и правосудия. Лидеры также призвали международное сообщество сплотить ряды в борьбе против COVID-19 в том же духе, который был закален в годы войны с фашизмом.

В исторический момент празднования 75-летия Победы в антифашистской войне, эта статья является продолжением славной традиции России и Китая отмечать совместный триумф и достижение важного консенсуса между российским и китайским лидерами. История – это зеркало будущего. Почитая историю, мы стремимся создать лучшее будущее.

Нельзя искажать историю, из нее нужно извлекать уроки. Закон джунглей оставляет слабых во власти сильных, но государства не могут строить свои отношения подобным образом. Сторонники высокомерного подхода к применению силы обнаружат, что они поднимают камень лишь для того, чтобы уронить его себе на ноги. Мы должны отказаться от всякой мысли об игре с «нулевой суммой», стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и реализовывать видение мирового сообщества с общим будущим для всего человечества. Это единственный правильный выбор, если мы хотим воплотить в жизнь идеал «избавления грядущих поколений от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе», как это закреплено в Уставе ООН.

Необходимо поддерживать международный порядок и систему, в основе которых лежат цели и принципы Устава ООН, как исторического достижения мировой войны против фашизма. Семьдесят пять лет назад наши отцы заложили краеугольный камень современного международного порядка, проявив мудрость всех сторон, учредив Организацию Объединенных Наций и сформулировав Устав ООН. Спустя семьдесят пять лет мы по-прежнему обязаны защищать и развивать эти порядок и систему, которые внесли большой вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности. Должны уважаться основные нормы международных отношений, такие как суверенитет, территориальная целостность всех стран и невмешательство в их внутренние дела. На практике должен быть реализован принцип многосторонности.

Дух мировой антифашистской войны, характерными чертами которого являются согласованные усилия, единство и взаимопомощь, должен быть сохранен. Перед лицом глобальных угроз и вызовов, таких как изменение климата, терроризм, экономический спад и пандемии, страны-победители Второй мировой войны, в особенности постоянные члены Совета Безопасности ООН, исходя из их общей памяти о борьбе плечом к плечу, должны задуматься о своих особых обязанностях, укреплять взаимное доверие и сотрудничество, следовать принципам взаимного уважения, равенства, мирного развития и совместного процветания. Это особенно актуально в условиях свирепствующего COVID-19.

Россия и Китай сделали правильный выбор. Мы будем и впредь привержены нашим отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, будем продвигать сотрудничество как добрые соседи и друзья, способствовать глобальной стабильности и безопасности, процветанию и благополучию всех стран. Мы считаем, что лучший способ увековечить память о войне - это избежать повторения трагедии и объединиться для создания лучшего будущего.