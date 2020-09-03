Россия - Сербия 3 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций УЕФА по футболу

Футболисты сборной России сыграют официальный матч впервые за долгие месяцы.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
С ноября 2019 года сборная России не собиралась вместе. Долгие месяцы был перерыв из-за коронавируса и вот настал этот день - команда Черчесова проводит официальный поединок! "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Россия - Сербия 3 сентября 2020.
Статистика личных встреч Россия - Сербия 3 сентября 2020
4 раза команды играли между собой. 2 победы у российской команды в 2008 и 2011 годах. А затем в 2013 и 2016 годах были два ничейных исхода. Сегодня будет пятый поединок в истории двух команд.
Прогнозы букмекеров на матч Россия - Сербия 3 сентября 2020
У России - более предпочтительные шансы на победу.
Прогноз на матч Россия - Сербия 3 сентября 2020
Россия одержит победу над Сербией.
Стартовые пятерки на матч Россия - Сербия 3 сентября 2020
Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.
Время начала матча Россия - Сербия 3 сентября 2020
Матч Россия - Сербия 3 сентября года в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть матч Россия - Сербия 3 сентября 2020
Прямую видеотрансляцию матча Россия - Сербия можно посмотреть 3 сентября 2020 и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.
Трансляция матча Россия - Сербия 3 сентября 2020
Трансляция матча Россия - Сербия 3 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:45 по московскому времени.