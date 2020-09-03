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Россия - Сербия 3 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций УЕФА по футболу

Футбол, матч Россия - Сербия 3 сентября 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 сентября 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Наций УЕФА по футболу
Евгений НесынЕвгений НесынЕвгенийНесын
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Футболисты сборной России сыграют официальный матч впервые за долгие месяцы.

Футболисты сборной России сыграют официальный матч впервые за долгие месяцы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С ноября 2019 года сборная России не собиралась вместе. Долгие месяцы был перерыв из-за коронавируса и вот настал этот день - команда Черчесова проводит официальный поединок! "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Россия - Сербия 3 сентября 2020.

Статистика личных встреч Россия - Сербия 3 сентября 2020

4 раза команды играли между собой. 2 победы у российской команды в 2008 и 2011 годах. А затем в 2013 и 2016 годах были два ничейных исхода. Сегодня будет пятый поединок в истории двух команд.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Сербия 3 сентября 2020

У России - более предпочтительные шансы на победу.

Прогноз на матч Россия - Сербия 3 сентября 2020

Россия одержит победу над Сербией.

Стартовые пятерки на матч Россия - Сербия 3 сентября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.

Время начала матча Россия - Сербия 3 сентября 2020

Матч Россия - Сербия 3 сентября года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Сербия 3 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Сербия можно посмотреть 3 сентября 2020 и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Сербия 3 сентября 2020

Трансляция матча Россия - Сербия 3 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:45 по московскому времени.

Спорт: ФУТБОЛ

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