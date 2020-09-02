"Копия покойной матери!": повзрослевшая дочь Юлии Началовой стала настоящей красавицей

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в Москве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Началова умерла полтора года назад. После смерти артистки ее мама Таисия Николаевна и папа Виктор Васильевич полностью сосредоточились на воспитании единственной внучки Верочки. Певица родила девочку в 2006 году в браке с футболистом Евгением Алдониным. Фотографии Веры крайне редко появляются в соцсетях, но по случаю начала нового учебного года заботливая бабушка размести несколько снимков в блоге.

Мама Юлии Началовой опубликовала фотографии внучки, трогательно подписав снимки: "Вчера Верочка пошла в восьмой класс". На снимках Вера запечатлена в школьной форме с галстуком.

Судя по кадрам дочь певицы стала настоящей красавицей. Девушке 1 декабря исполнится 14 лет.

Поклонники тем временем отметили, что за лето Вера заметно повзрослела и, кажется, еще сильнее стала напоминать знаменитую маму. "Верочка - очень красивая девочка!", "Глаза взрослые и грустные! Счастья Верочке! Пишу и плачу", "Выросла красавицей", "Будь счастлива, малышка", "Какая девочка хорошая", "Красотуля! Копия покойной матери! Всех благ тебе. Я твою мамочку любила очень и тебя люблю", "Веруша! Пусть все у тебя будет хорошо. Милая, светлая девочка, твоя добрая и теплая энергетика чувствуется даже через экран телефона", "Какая красивая! В миг повзрослела, в один миг", "Юлия гордилась бы дочерью", - пишут фолловеры.

Известно, что дочь Началовой увлечена творчеством и проходит обучение сразу в двух школах - общеобразовательной и музыкальной. Она часто видится с папой Евгением Алдониным. Мужчина оказывает материальную поддержку семье первой жены.

Вера живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии, а Евгений снова женился. У него сейчас новая семья. Супруга Ольга родила ему двоих детей. Сын Артем появился у спортсмена в 2016 году, а через три года родилась девочка Анжелика. Ольга очень тепло относится к Верочке.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в Москве от остановки сердца в результате абсцесса. Артистку госпитализировали 8 марта. У нее диагностировали повышенный уровень сахара в крови и раннюю стадию гангрены, которая развилась из-за ранки на ноге. Врачи больше недели боролись за жизнь певицы, но спасти ее так и не удалось. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.