"Барсы" взяли первый трофей нового хоккейного сезона в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2 сентября прошел первый матч регулярного сезона в КХЛ. На "ЦСКА-Арене" сыграли армейцы столицы и казанский "Ак Барс". Исход поединка решился в овертайме - казанцы победили со счетом 3:2 и взяли первый трофей сезона, став обладателями Кубка Открытия сезона 2020/2021 годов.

У казанцев шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута), Джастин Азеведо (54) и Дмитрий Воронков (62). У москвичей отличились Дмитрий Саморуков (1-я минута) и Антон Слепышев (43). При этом, у Саморукова - рекорд. Он забросил шайбу на 51-й секунде поединка, чего ранее не добивался никто в матчах на Кубок Открытия. А для казанца Да Косты эта шайба стала первой в составе нового клуба.

В этом сезоне было решено поменять регламент проведения матчей на Кубок Открытия. Ранее трофей разыгрывали между обладателем Кубка Гагарина и победителя регулярного чемпионата. Поэтому за трофей спорили победители двух конференций прошлого сезона.

Для "Ак Барса" победа в матче на Кубок Открытия - второй успех. Ранее они побеждали в сезоне 2009/2010 годов. При этом, "барсы" впервые с 22 апреля 2018 года победили ЦСКА, до того была серия из шести встреч без побед.

Следующая игра у ЦСКА - дома против ХК "Сочи", а у казанцев поединок состоится на своем льду против подольского "Витязя". Встречи состоятся 4 сентября.