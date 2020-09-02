Кирилл Вышинский: Всей душой болею за ребят из «КП-Белоруссия»

Кирилл Вышинский больше года он провел в украинской тюрьме по надуманным обвинениям в государственной измене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кирилл знает, о чем говорит. Больше года он провел в украинской тюрьме по надуманным обвинениям в государственной измене. По сути, его хотели наказать за то, что он исполнял свои профессиональные обязанности.

То же самое сейчас в Минске пытаются сделать с журналистами белорусской «Комсомолки». Корреспондента Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и видеооператора Никиту Недаверкова задержали 1 сентября на студенческой акции протеста. Задержаны были также журналисты tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников и корреспондент БелаПАН Андрей Шавлюга. Они были со всеми необходимыми документами, с бейджами и в жилетах с обозначением «Пресса». Тем не менее, ребят обвинили в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий».

– Я не люблю митинги и акции. Не люблю с 2004-го, с первого Майдана на Украине. Но еще больше я не люблю, когда на таких митингах и акциях задерживают журналистов, - написал Кирилл Вышинский в своем Телеграм-канале. - Эти люди - не митингующие, они на работе. Поэтому всей душой болею за ребят в Минске из "КП-Белоруссия" и за других коллег, вне зависимости от взглядов и редакционной политики. Старый закон Техаса: "В пианиста не стрелять!" - это , конечно, не про нас, но как бы хотелось, что бы и неписанные правила работали...

Суд в среду не смог решить судьбу задержанных журналистов, отправив материалы дела на доработку. А репортеров - в печально известный изолятор на улице Окрестина.