Трамп требует отставки Нэнси Пелоси из-за ее похода в парикмахерскую

Пелоси ходила по салону без маски, хотя сама же с начала пандемии на каждому углу твердила о том, как важно соблюдать меры профилактики Фото: EAST NEWS

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в период коронавирусных ограничений нарушила сразу несколько правил. Американские журналисты распространили видеозапись из салона красоты в Сан-Франциско, на которой видно, что Пелоси пришла туда подстричься и сделать укладку. На записи, датированной 31 августа, четко видно, что Пелоси с мокрыми волосами прогуливается по коридору салона. И это при том, что в Сан-Франциско парикмахерские и салоны красоты должны были начать работу только 1 сентября.

Мало того – Пелоси ходила по салону без маски, хотя сама же с начала пандемии на каждому углу твердила о том, как важно соблюдать меры профилактики, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить в общественных местах маску.

Менеджер салоны красоты сообщила, что открыла заведение специально из-за Пелоси в полной уверенности, что та будет соблюдать все меры предосторожности.

В США мгновенно отреагировали на поступок спикера. Президент Дональд Трамп в своих соцсетях назвал Пелоси «сумасшедшей» и не исключил, что попросит ее «вывезти вещи».

Пресс-секретарь Нэнси Пелоси рассказал, что та отправилась в салон, потому что в городе было разрешено принимать одного клиента в день, и спикер как раз и оказалась тем единственным человеком, который сейчас могут принести в жертву всего лишь из-за стремления к красоте.