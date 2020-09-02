Россия потребовала от ООН соблюдать принцип многоязычия

Соблюдение принципа многоязычия должно оставаться незыблемым приоритетом информационно-коммуникационной деятельности ООН Фото: Shutterstock

На заседании 42-й сессии Комитета по информации ООН, продолжающейся в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке, российский представитель потребовал от секретариата ООН соблюдения принципа многоязычия.

Федор Стржижовский отметил, что в медийной плоскости среди шести официальных языков Организации (одним из которых является русский) сохраняется доминирование английского языка.

«Соблюдение принципа многоязычия должно оставаться незыблемым приоритетом информационно-коммуникационной деятельности ООН», - заявил российский дипломат.

Он особо отметил, что во время пандемии коронавируса в СМИ и Интернете появляется все больше и большей фейковых новостей об инфекции, и мировое сообщество рискует столкнуться с тем, что «доступ к достоверным сведениям по жизненной важной теме превратится в своего рода привилегию для англоязычного населения» нашей планеты.

Стржижовский также напомнил, что российская инициатива по случаю Дня русского языка вызвала немалый общественный интерес, позволила показать важнейшую роль, которую русский играет как официальный язык ООН, широко используемый ее сотрудниками по всему свету.