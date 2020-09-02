В чем обвиняют журналистов «КП»-Беларусь», задержанных на митинге 1 сентября Фото: Павел МАРТИНЧИК

На студенческом протесте в Минске вчера, 1 сентября, были задержаны журналисты, которые освещали акцию. Приехавший ОМОН забрал трех сотрудников белорусской редакции «Комсомольской правды»: журналиста Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и видеооператора Никиту Недаверкова, а также журналистов tut.by Надежду Калинину и Алексея Судникова, корреспондента БелаПАН Андрея Шавлюга.

Почти целые сутки задержанные представители прессы провели в местном РУВД. Правоохранители убеждали их, что просто проверяют аккредитацию и документы, а в итоге составили на журналистов протоколы о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Надо отметить, что на акции протеста журналисты находились на законных основаниях: они выполняли свои трудовые обязанности и освещали происходившее, не вмешиваясь в само шествие. Все представители СМИ были с бейджами, Зоркий и Недаверков были в жилетках с надписью «Пресса».

Сегодня, 2 сентября, в суде Октябрьского района рассматривали протоколы, которые составили на журналистов белорусской «Комсомолки». В рамках дела их обвинили в призывах к протестующим «продолжать акцию и идти дальше», координации толпы и непосредственно в участии в несанкционированном шествии. Журналисты свою вину отрицают, уверяя суд, что работали на акции, а не принимали в ней участие.

Журналист «КП-Беларусь» Мария Элешевич

Ее протокол суд рассматривал первым, заседание началось в 15:30. С Марией, находящейся во врем суда в местном РУВД, связались по скайпу. Судья зачитала протокол, в котором сказано, что Мария приняла участие в уличном шествии без разрешения, призывала участников акции продолжать несанкционированное мероприятие. Первым свидетелем выступила Наталья Галезник - глава «БелКП-ПРЕСС», которое издает «КП». Она рассказала, что у Элешевич было нескольких редакционных заданий, в тот день она должна была написать два текста, в том числе и о протесте студентов.

Еще одна свидетель, студентка Елизавета Хадаковская сказала, что журналисты были далеко от основных столкновений и не вмешивались в акцию.

Свидетели-ОМОНовцы уверяли, что видели, как эти журналисты подначивали протестующих и координировали шествие. Однако они так и не объяснили, как умудрились запомнить их в толпе, постоянно путались в количестве задержанных и точном месте задержания. Подозрение у адвоката вызвал, в первую очередь, сотрудник ОМОН в балаклаве, который представился Александром Ковалевым: правозащитник заявил, что уже сталкивался с этим "свидетелем" в других процессах.

Видеооператор «КП-Беларусь» Никита Недоверков

Суд шел по тому же сценарию: Никиту опрашивали через скайп, как и свидетелей, обвинения аналогичный тем, что выдвинули Марии. Никита сидел в жилетке с надписью «Пресса» - в ней же он был вечером 1 сентября. Свидетель Наталья Галезник, уверена - сотрудник редакции не мог координировать толпу и к чему-то ее призывать, нарушив принципы этики журналистики.

Свидетель Кирилл Рубцов, который работает журналистом в информагентстве «Россия сегодня» в тот вечер освещал для своего издания студенческую акцию, не заметил, чтобы Никита призывал к чему-то участников акции.

Дальше в суде допросили тех же сотрудников ОМОН, которые были свидетелями и по делу Марии Элешевич. Адвокат снова выразил свои подозрения по поводу «Александра Ковалева».

Фотограф «КП-Беларусь» Святослав Зоркий

Фотокорреспондента допрашивали последним, заседание началось в 19:40. Он отметил, что никогда не общается с протестующими и участниками акций, может только сказать, на какое СМИ работает. Свидетель Наталья Галезник отметила, что у Святослава украинское гражданство, но к нему не допускают консула, в МИД о задержании иностранного гражданина не сообщили. Свидетель Сергей Игнатьев, сотрудник ОМОН, повторяет все то же, что говорил и на процессах Марии Элешевич и Никиты Недоверкова.

Во время рассмотрения протокола последнего на сегодня журналиста, адвокат и вовсе заметил, что «Ковалев» теперь - совсем другой мужчина – не то, что представлялся Ковалевым на заседании по делу Марии Элешевич. Как и на предыдущих двух заседаниях, омоновец неправильно называет место задержания.

В итоге дела всех трех журналистов «КП-Беларусь» суд решил отправить на доработку. Представителям прессы придется провести вторую ночь в СИЗО на улице Окрестина.

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