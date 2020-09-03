Перед смертью Ирина Печерникова сильно упала

Ирина Печерникова умерла 1 сентября, не дожив один день до юбилея. Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Ирину Печерникову по праву называли одной из самых красивых советских актрис. 2 сентября 2020 года она должна была принимать поздравления по случаю 75-летия. На телевидении в ее честь готовили передачу. Однако за день до юбилея звезда фильма "Доживем до понедельника" внезапно скончалась от инфаркта. При этом перед смертью артистка упала и сломала ребра.

Коллеги, работавшие с Ириной Печерниковой, в один голос отмечают, что актриса была удивительно светлым человеком. Да, судьба у нее была трудной - за плечами два развода и смерть третьего мужа. Утешения она порой искала в горячительных напитках. Алкоголь быстро действовал на Ирину Викторовну, из-за чего она могла потерять равновесие.

Незадолго до смерти знаменитость сильно упала и сломала два ребра. Об этом она лично сообщила корреспонденту программы "Прямой эфир". Дело в том, что Андрей Малахов готовил материал к ее юбилею. Актрису хотели позвать в студию по случаю важной даты. "Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом, и она чувствует себя плохо", - пояснил сотрудник шоу.

Сестра Печерниковой была не в курсе ее проблем со здоровьем. Родственницы часто созванивались, но актриса никогда не жаловалась на жизнь. "Вчера я перевела ей деньги на телефон, знала, что ей будут многие звонить, поздравлять. А потом получила эту новость. Трудно поверить, что вот так внезапно ее не стало", - скорбит родственница звезды.

Последние годы звезда советского кинематографа вела уединенный, почти отшельнический образ жизни. Она жила в крошечной деревне Лазарево в Ярославской области с близкой подругой Ниной Давыдовой. Женщина была поклонницей актрисы. После того, как в 2000 году погиб последний муж звезды - Александр Соловьев, актриса попросила подругу пожить с ней, чтобы не чувствовать себя одинокой.

Несмотря на свою огромную популярность, артистка так и не обрела личное счастье. Ее вторым супругом стал актер Борис Галкин - отец Влада Галкина. Их брак быстро закончился, но артисты сохранили дружеские отношения. После смерти Ирины Викторовны бывший муж посвятил ей трогательные слова и попросил у нее прощения.

"Я приношу свои соболезнования родным, близким, коллегам Ирины. Для тех, кто знал ее лично, это утрата невероятная. Таких самоотверженных людей очень мало. Я прошу прощения у многих людей, кто лично знал Ирину. Царство небесное ее родителям, это были святые люди. Простите меня, если я в чем-то был виноват. И прости меня, Ирина", - сказал Борис Сергеевич в эфире программы "Прямой эфир".

Отметим, ранее стало известно, что Ирина Печерникова умерла в своем доме. В тот роковой день актриса чувствовала нормально, беды ничего не предвещало. Скончалась артистка внезапно на глазах Давыдовой от инфаркта, когда села за стол ужинать. Она никогда не жаловалась на сердце. Звезда экрана регулярно проходила медицинское обследование, так как ранее лечилась от онкологии - ей диагностировали рак горла, провели успешную операцию.

Напомним, актриса завоевала всеобщую любовь зрителей и широкую популярность благодаря главной роли в картине Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". В школьной драме она сыграла учительницу английского Наталью Горелову. В дальнейшем снималась в фильме Александра Митты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", в сериале "Два капитана", фильме "34-й скорый»" и многих других картинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ира ушла мгновенно. Инфаркт": подруга Печерниковой рассказала, как умерла актриса

Звезда советского фильма «Доживем до понедельника» скончалась 1 сентября за день до своего 75-летия (подробности)