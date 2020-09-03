В Москве открыли мемориальную доску легендарному разведчику Жоржу Ковалю

Фото: Александр БОЙКО

Утром в московском дворике 12-го дома по Мичуринскому проспекте можно было услышать знакомые слова к песне Владимира Высоцкого: «Поэтому слышим нередко, Если приходит беда: «Ты был пошел с ним в разведку? Нет или да?»». Этим припевом ветераны Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России помянули Жоржа Абрамовича Коваля. Открытие мемориальной доски почета советскому разведчику сотрудники ГРУ приурочили к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Жорж Коваль (слева) и историограф ГРУ Владимир Лота.

Именно в этой обычной столичной многоэтажке с 1963 по 2007 год жил ничем внешне не примечательный москвич. Его жители и не подозревали, что благодаря именно их соседу удалось сохранить мир многополярным. О «Дельмаре», а именно такой псевдоним носил Коваль в ГРУ, узнали в 2000 году. Он успел получить признание еще при жизни, что в советской разведке случалось крайне редко.

Фото: Александр БОЙКО

Фото: Александр БОЙКО

Историограф ГРУ Владимир Лота, которому посчастливилось встречаться с этим легендарным разведчиком посвятил Жоржу Ковалю и его сослуживцам несколько материалов: «Дельмар» и книгу «Ключи от ада». Автор этих произведений впервые рассказал, как американские спецслужбы прошляпили шпиона, который буквально гулял у них под самым носом по секретным объектам.

Именно Лота инициировал присвоение Жоржу Ковалю звание Героя России. Ветеран российской разведки получит их за 8 лет работы в США, где собрал все необходимые данные об американском атомном проекте. В грамоте подписанной Владимиром Путиным 22 октября 2007 года так и говориться: «Ковалю Жоржу Абрамовичу присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания». Немного опоздали: Жорж Коваль скончается в 2006 году в возрасте 93 лет.

Впрочем, при жизни он никогда не стремился к какой-то известности или популярности. Пожалуй, именно его скромность позволила ему попасть на строго охраняемые ядерные объекты США: будучи студентом он не сможет отказаться от службы в американской армии, которая советской разведке казалась на тот момент бесперспективной в плане добычи секретной информации. Но именно там уроженец американского городка Сью-Сити (Коваль родился в США в 1913 году в семье эмигрантов, которая в 1934 году переедет в Биробиджан) получит две награды и пройдет все необходимые проверки спецслужб США и специальность химика-технолога, которая позволит ему потом попасть в засекреченный атомный центр Ок-Ридже, а затем и аналогичный объект в Дейтоне.

Засекреченный атомный центр Ок-Ридж.

Важно сказать, что эти секретные объекты в прошлом веке отсутствовали на официальных картах США, а вокруг них была создана многокилометровая мертвая зона из промышленных объектов, где никто не работал. Они тщательно, по всему периметру годами охранялись сотрудниками американской контрразведки. И все это было зря: Коваль отвечал за подсчет времени облучения американских ученых на этих ядерных объектах и обеспечение безопасности персонала.

«Комсомолка» публикует впервые фотографию их архива Владимира Лоты, на которых можно увидеть форменные ботинки американского военнослужащего. Именно их подошвами Жорж Абрамович в 1944-1946 годах направленно и методично растаптывал ядерную гегемонию США. Информация Коваля о технологиях выработки плутония и полония помогла ускорить работу советских физиков-ядерщиков под руководством Игоря Курчатова. Коваль получит и передаст в СССР схемы запала для первой ядерной бомбы, которую взорвут на полигоне в 1949 году. С этого момента СССР мог уже не опасаться участи Хиросимы и Нагасаки.

«В то время когда советские войска с трудом сдерживали натиск наступавших германских дивизий под Сталинградом, в Англии и США физики напряженно работали над созданием атомной бомбы. Руководитель американского атомного проекта генерал Л.Гровс в 1943 году сказал, что когда его назначили на эту должность, он понял, что бомба готовится для войны против России», - писал Владимир Лота.

В этих самых ботинках 45-го размера Жорж Коваль (по воспоминаниям родственников отец Коваля носил 49- размер обуви) незаметно для американских спецслужб вернется в Москву, где поселится со своей семьей на Мичуринском проспекте.

Ботинки Жоржа Коваля.

- Проверяли их на радиацию, вроде не фонят, - говорят в музее, где сейчас хранятся обувь легендарного разведчика.

До конца своих дней (более 50 лет) Жорж Коваль будет вести совершенно обычную жизнь советского ученого в Московском химико-технологическом институте (МХТИ), читать студентам лекции и ходить на футбол. В трудные для всех российских ученых 90-е годы, в этих самых ботинках он будет сажать картошку на даче. И ждать, когда разрешат рассказать о его подвиге…

КСТАТИ

23 июня в Москве на фасаде 29 дома по улице Русаковской, появилась мемориальная доска прототипу Штирлицу из «Семнадцати мгновений весны» - Герою России, военному разведчику Яну Петровичу Черняку. Об этом «Комсомолка» рассказала в материале «В Москве открыли доску почета разведчику, которого в ГРУ называли Штирлицем».

Также столичные власти согласовали открытие мемориальной доски на доме, в котором жил в Москве другой Герой России - военный разведчик Артур Адамс. Он помог советским ученым создать атомные реакторы, которые произвели первый советский оружейный уран.

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