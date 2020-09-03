Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отчитался перед жителями области о своей работе

Игорь Иванович Кобзев, врио губернатора Иркутской области. Фото: пресс-служба губернатора Иркутской области/ТАСС

О пандемии

Как сообщил Игорь Кобзев, с момента начала пандемии коронавируса была достигнута договоренность с предприятиями о строительстве дополнительных медучерждений.

Сегодня, спустя совсем немного времени, на финальной стадии строительства уже находится инфекционный блок в Братске, а также лечебные комплексы в других городах (в Тулуне, например). Больницы оснащены всем необходимым. Более 27 лечебных учреждений на сегодняшний день перепрофилированы и готовы к традиционной осенней вспышке респираторных и вирусных заболеваний на фоне никуда, увы, не ушедшего коронавируса, что может стать отягощающим фактором санитарной обстановки нынешней осени. Но регион готов встретить эту атаку. Игорь Кобзев также доложил, что вскоре новые инфекционные корпуса на 150 и 120 коек появятся в Иркутске и Ангарске.

Пандемия серьезно ударила по многодетным семьям, ветеранам, пенсионерам. Регион, как мог, старался поддержать население. Помощь получили более 750 тысяч граждан, что составляет треть от числа всех жителей Иркутской области. Кроме того, семьи с детьми с 16 до 18 лет начнут получать дополнительные выплаты. Удалось восстановить выплату работникам культуры и поднять стипендию одарённым детям.

Об экологии: Байкалу сейчас ничего не угрожает

Игорь Кобзев обозначил две большие проблемные территории: "Усольехимпром" и площадка бывшего Целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Байкальске, где решается задача, поставленная правительством перед регионом о минимизации промышленного загрязнения уникального озера. С 2021 года начнётся строительство очистных инженерных сооружений, которое будет препятствовать попаданию отходов в Байкал от ЦБК.

Автор фото: Владимир БАЙКАЛЬСКИЙ/ТАСС

Что касается, Усольехимпрома, то врио губернатора области назвал его «экологической бомбой» и призвал нейтрализовывать ее всем миром. На призыв откликнулись Росатом, МЧС, Минобороны, Росгвардия, Правительство Иркутской области и другие. Предполагается рекультивировать территорию в 600 гектаров до 2024 года.

О сокращении вырубок леса

Об этом врио губернатора области говорил с гордостью. Цифры действительно впечатляют: незаконная рубка леса по сравнению с прошлым годом сокращена на 30%; ущерб уменьшен на 42%. Но работы впереди еще много: предстоит фиксировать арендные площади и следить, чтобы и там вырубка не производилась.

В частности, достигнуто взаимопонимание и оговорено взаимодействие с РЖД. Руководство РЖД подтвердило, что будет производить рубку только при согласовании с общественностью. Кроме того, «железная дорога» взяла на себя обязательство содержать подопечную территорию и тесно взаимодействовать с населёнными пунктами, содействуя их благоустройству.

О борьбе с лесными пожарами

Их тоже в этом году стало меньше - 700 вместо прошлогодних 970. При этом пострадавшая от огня площадь тоже существенно сократилась. Сравните: более 500 млн га в том году и 117 тысяч га в этом. Успеха добились в результате слаженной работы всех служб. Однако еще есть, к чему стремиться.

О наводнениях

Осуществляется помощь пострадавшим в прошлом году территориям. В Тулуне уже открыта школа, готовы инфекционные корпуса, началось строительство детской поликлиники. Но нужны инвесторы, которые обеспечат население рабочими местами.

О безопасности на дорогах

Игорь Кобзев признался, что, проезжая по дороге Братск-Усть-Илимск, обратил внимание на обилие памятников вдоль дороги...И жестко объявил о необходимости качественно и в срок ремонтировать дороги. «А кто не станет выполнять этих задач - работать на территории Иркутской области не будет», - заявил врио губернатора.

О социалке

До 2024 года в Иркутской области должны открыть150 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году их откроется 30.

Прямо сейчас появятся 14 новеньких детских садов.

В Иркутске 11 сентября начнет работу Ледовый дворец.