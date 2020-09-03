Россия возобновила авиасообщение с тремя "пляжными" странами: Что нужно знать туристу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Россия возобновляет авиасообщение ещё с тремя странами - Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Такое решение приняло правительство РФ 3 сентября.

Все три страны популярны у туристов. Что хорошо и полезно - во всех трех пляжный сезон как раз осенью и зимой. И что ещё важнее, все эти государства давно уже открыли границы для граждан РФ. С визами проблем никаких. Они либо не нужны, либо оформляются по прилету. Сейчас и Страна пирамид, и Эмираты, и Мальдивы требуют у всех прибывающих иностранцев ПЦР-тест на коронавирус.

По распоряжению правительства, самолеты из России пока будут летать в три аэропорта:

В Египте - в Каир 3 рейса в неделю. Отпускникам были бы удобнее Хургада и Шарм-эль-Шейх, но туда рейсов нет с 2015 года.

В Объединенных Арабских Эмиратах - в Дубай 2 рейса в неделю. До коронавируса летали ещё в Абу-Даби и в Шарджу, а в Дубай было около десятка рейсов в день. Важно, что Дубай - крупнейший международный авиахаб, и со стыковкой можно будет добраться во многие страны мира.

Мальдивы - в аэропорт Велана на острове рядом со столицей Мале 2 раза в неделю. Собственно, туда и раньше прилетали путешественники для отдыха на мальдивских пляжах.

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