Правительство возобновило авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами и открыло границы для родственников

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Правительство ввело новые посткарантинные послабления. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

Так, в Каир будет выполняться 3 прямых рейса в неделю, в Дубаи — 2 рейса в неделю, на Мальдивы (аэропорт Велана) - 2 рейса в неделю, - сообщили в пресс-службе правительства.

Решение о возобновлении авиасообщения принималось оперативным штабом. Рейсы возобновляются на взаимной основе с другими странами, если статистика по коронавирусу благоприятна: за 14 дней суточный прирост заболевших COVID-19 должен быть не более 1%.

Увеличится и число рейсов в Швейцарию. Если летом был разрешен всего один рейс в неделю, то теперь их будет 4.

- Два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва-Женева-Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих, - сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве также рассказали, что продолжат мониторить ситуацию и расширять список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

Кроме того, правительство приняло решение, которого давно ждали родственники россиян, проживающие за границей.

- Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В июне для этой категории граждан был доступен лишь однократный выезд, теперь же они смогут пересекать границу многократно. Эти же правила распространяются на опекунов и попечителей.

Зеркальные послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.