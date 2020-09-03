Льготные кредиты для малого бизнеса закончатся к концу сентября

Объем выдачи кредитов с господдержкой для малого бизнеса в ПСБ превысил 43 миллиарда рублей. Средства от государства банк, вошедший в список доверенных банков первой очереди, получал несколькими траншами. С начала действия льготной программы поддержки предпринимательства ПСБ выдал 25 тысяч кредитов на восстановление бизнеса. Больше всего заявок поступило в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

- Такие результаты стали возможны благодаря тому, что продукт был реализован на базе кредитной технологической платформы ПСБ «Без бумаг» - кредит можно оформить полностью онлайн всего по трем документам. Даже если заемщик не является клиентом банка, счет можно открыть по видео-звонку, - пояснил Александр Чернощекин, старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

По предварительным оценкам, лимит средств, выделенных государством, будет исчерпан к концу сентября.

Напомним, льготное кредитование могут получить компании с организационно-правовой формой ИП или ООО, принадлежащие к малому и микробизнесу. Учредители и генеральный директор должны иметь паспорт РФ, при этом в составе учредителей не должно быть другого юридического лица. Возраст ИП от 21 года до 65 лет.

Если компания сохранит занятость сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы, то вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне 80%, государство субсидирует половину кредита.