Почему Алексей Миранчук выбрал в «Аталанте» 59-й номер

Алексей Миранчук будет выступать в "Аталанте" под 59-м номером.

В клубном Инстаграм итальянского клуба появилось первое фото Алексея Миранчука. Сделано оно сразу после подписания контракта с российским полузащитником.

Боссы команды из Бергамо заплатили «Локомотиву» за трансфер 14,5 млн евро, хотя по сведениям портала transfermarkt он оценивается в 18 млн. Правда, по неофициальной информации, железнодорожники могут получить процент от сделки в случае перепродажи игрока.

Почему у Миранчука оказался 59-й номер – все очень просто. Под ним он играл еще в молодежке «Локомотива», а потом оставил его и во взрослой команде, с которой выиграл все что можно в России – чемпионат, трижды Кубок России и Суперкубок.

Однажды Алексея спросили, так почему все-таки 59? «А мне все равно. Мне и под ним комфортно», - отвечал футболист.

Любопытно, что Миранчук не входит даже в пятерку самых дорогих игроков «Аталанты». Познакомится поближе с партнерами Алексея мы сможем уже 20 сентября, когда команда Гасперини в первом туре чемпионате Италии сыграет на выезде против «Лацио». Кстати, в недавно завершившимся чемпионате страны «Аталанта» заняла 3-е место, обойдя по дополнительным показателям как раз «Лацио». Но главное, что клуб из Бергамо сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где лишь на последних минутах упустил победу в матче с ПСЖ (1:2).