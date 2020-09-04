«Группа ГАЗ» улучшает жилищные условия сотрудников

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«Группа ГАЗ» запустила программу по улучшению жилищных условий работников. Компания возмещает половину ежемесячного платежа за ипотеку по основному долгу и серьезную часть начислений по ставке кредита. Обратим внимание: в первую очередь, программа нацелена на производственный персонал, конструкторов и технологов.

Источники на заводе рассказывают, что программу стали разрабатывать в прошлом году по инициативе Олега Дерипаски после его встреч с рабочими советами компании, где обсуждались перспективы заводов в связи с санкциями. Акционер запустил льготную программу для сотрудников несмотря на то, что уже 2,5 года компания находится в кризисной ситуации из-за санкций США, а в этом году ситуацию усугубило падение рынка из-за пандемии.

ОПЛАТИТ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

По предварительным данным Росстата, во втором квартале 2020 года ВВП России в годовом выражении упал на 8,5%. Несмотря на снятие эпидемиологических ограничений во многих регионах, влияние пандемии до сих пор негативно отзывается на экономике. Из-за сокращения доходов, вызванного пандемией, многие компании ужимают расходы на сотрудников, а где-то и вовсе сокращают персонал.

На этом фоне вызывает огромное уважение пример собственника предприятий «Группы ГАЗ», где несмотря на кризисный период в связи с пандемией и последствия санкций США, запустили программу по улучшению жилищных условий для рабочих. Компания будет компенсировать работникам половину стоимости жилья и начисления по ипотечной ставке свыше 5%.

В программе смогут принять участие работники предприятий компании из Нижнего Новгорода, Павлова, Ульяновска, Ликино-Дулева и Ярославля, со следующего года географию программы планируется расширить на другие регионы присутствия компании.

Квартиру по корпоративной жилищной программе можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке: со сроком ипотечного кредитования 10 лет, без внесения первоначального взноса. Также предусмотрена возможность рефинансировать действующий ипотечный кредит в банке-партнере «Группы ГАЗ».

К примеру, сотрудник в Нижнем Новгороде приобретает однокомнатную квартиру за 1,9 млн рублей под 9% годовых на 10 лет без первоначального взноса. Компания оплатит 950 тысяч рублей по основному долгу и около 450 тысяч рублей переплаты по процентам. Итого совокупный размер субсидии составит 1,4 млн рублей. То есть компания оплачивает половину стоимости квартиры и серьезную часть платы за пользование кредитом.

ШАНС ДЛЯ САМЫХ ЦЕННЫХ КАДРОВ

Воспользоваться жилищной корпоративной программой смогут наиболее эффективные работники: производственный персонал, конструкторы и технологи со стажем работы в компании не менее 3 лет. Шанс обзавестись собственным жильем есть и у выпускников базовых кафедр вузов, трудоустроившихся на предприятия по окончании обучения, а также тех, кто прошел программу стажировок и решил связать свою профессиональную деятельность с «Группой ГАЗ». Для выпускников профильных вузов срок требуемого стажа работы для участия в программе снижен до 2 лет. Решение об отборе участников для включения в программу принимают жилищные комиссии, в состав которых входят представители рабочих советов и профсоюза предприятий.

В компании разработана прозрачная шкала оценки для отбора участников программы. Среди критериев – наличие ключевых компетенций, качество работы, участие в корпоративных программах развития и программах наставничества, семейное положение и наличие детей, уровень дохода. Оцениваются и существующие жилищные условия работников. Воспользоваться корпоративной программой смогут те, кто не имеет собственного жилья в городе, где действует предприятие, либо те, у кого жилье есть, но площадь в расчете на одного члена семьи ниже учетной нормы, установленной муниципальным законодательным актом региона РФ.

В этом году уже 260 работников «Группы ГАЗ» смогут обзавестись собственным жильем на льготных условиях.

Напомним, «Группа ГАЗ» ежегодно направляет около миллиарда рублей на социальные программы для работников предприятий. Внедряя жилищные и другие социальные программы, компания поощряет профессиональные заслуги работников, закрепляет на предприятиях высококлассных специалистов и талантливую молодежь. На заводах компании организовано лечение и отдых в санаториях для работников и их детей, проводятся спортивные праздники и культурно-массовые мероприятия, ГАЗ участвует в создании комфортной городской среды.

«ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА ДОРОГО СТОИТ»

«Более 2 лет ГАЗ находится под санкциями, в этом году еще добавилась пандемия, - рассказывает председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. - И несмотря на такие сложные условия, руководство компании нашло возможность усилить социальную защиту и сделать льготную программу приобретения жилья для работников. Причем во всех ключевых регионах, где есть наши предприятия. Такая поддержка дорого стоит! Особенно для молодежи: для вчерашних студентов покупка собственного жилья неподъемна. А на ГАЗе у них такая возможность появилась».

«Помимо жилищной программы, мы разрабатываем для сотрудников и членов их семей еще несколько масштабных социальных проектов, среди которых – развитие системы корпоративного здравоохранения и инфраструктуры для спорта и отдыха, в приоритете по-прежнему поддержка молодежи и реализация образовательных программ, - пояснила Елена Марштупа, директор по персоналу «Группы ГАЗ». - За каждым направлением закреплены кураторы от рабочих советов и профсоюзов, что дает эффективную обратную связь с коллективом и реальную конкретику по наполнению программ в соответствии с пожеланиями работников».

Начинание Олега Дерипаски сотрудники компании уже успели оценить в деле.

«Мы живем в однокомнатной квартире, но планируем, что семья будет расти, а для этого потребуется жилье большей площади. Надеюсь приобрести его по корпоративной программе, - отметил 24-летний Андрей Кузьминов, наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением производства штампов и пресс-форм ПАО «ГАЗ». - Условия просто замечательные, раньше о таком можно было только мечтать, а в нашей компании - это реальность».

Отец троих детей, бригадир сборочного цеха Павловского автобусного завода Роман Вашенюк надеется с помощью новой программы приобрести отдельную квартиру для своей большой семьи.

Напомним, «Группа ГАЗ» находится в санкционном списке США с апреля 2018 года. Это серьезная финансовая нагрузка и предельные ограничения в операционной деятельности, которые влияют на устойчивость компании уже в течение более двух лет. Последствия санкций для Группы ГАЗ может иметь эффект разорвавшейся бомбы для российской автомобильной отрасли, включая поставщиков и смежников, с которыми работает Группа ГАЗ, а это свыше 500 тысяч человек.