Поклонники британской королевской семьи массово умиляются фото годичной давности

Шарлотта и раньше демонстрировала таким образом свое нежелание идти на поводу у родителей. Фото: EAST NEWS

Многочисленные поклонники британской королевской семьи выражают свой восторг на решение герцогини Кембриджской подразнить свою дочь.

Фото было опубликовано еще год назад, но только сейчас оно стало собирать десятки тысяч комментариев.

Фотографы запечатлели, как маленькая принцесса Шарлотта, дочь Кейт и Уильяма, находившаяся вместе с ними в королевской ложе, в ответ на просьбу матери помахать зрителям одного из состязаний, отказалась это сделать, и вместо этого… высунула язык. Шарлотта и раньше демонстрировала таким образом свое нежелание идти на поводу у родителей.

- А что вы хотите? – реагируют жители Британии в комментариях к этой новости. – Шарлотта, в первую очередь, ребенок, и имеет право высказывать свое мнение именно таким образом.

Многочисленные поклонники британской королевской семьи выражают свой восторг на решение герцогини Кембриджской подразнить свою дочь. Фото: EAST NEWS

Защищают поклонники герцогини Кембриджской и маму, которая с улыбкой отреагировала на высунутый язык. Ее взгляд, обращенный к зрителям, как будто говорил: «Вы тоже это видели? Ну и ну!». Для Кейт эта ситуация показалась забавной.

А некоторые отмечают, что у принцессы Шарлотты такое же чувство юмора, как и у ее дяди, принца Гарри. Если посмотреть на его детские фото, на которых он запечатлен со своей мамой, принцессой Дианой, то можно найти целую дюжину снимков, где Гарри высовывает язык на призыв фотографов улыбнуться.

В отличие от Шарлотты, ее старший брат принц Джордж подобным поведением не отличается. На всех светских мероприятиях, где он присутствует, мальчик ведет себя весьма достойно.