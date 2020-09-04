Москва пересаживается на электробусы

Фото предоставлено пресс-службой Департамента транспорта г. Москвы

С 1 сентября 2018 года москвичи начали ездить по городу на электробусах. За это время таких машин стало уже 450. До конца года запустят ещё 150. Сегодня электробусы можно увидеть на 36 маршрутах – на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Многие европейские страны уже начали замену топливного транспорта электрическим. Такие планы на ближайшие 5 - 10 лет озвучили крупные города – Париж, Мехико, Мадрид, Афины и другие.

По всему миру так же, как и у нас, к этому добавляются сотни электробусов. К примеру, в Лондоне их 278, в Париже – 233, в Берлине – 107, в Амстердаме – около 100.

Москва среди них занимает первое место по количеству электробусов и планирует и дальше развивать экологичный транспорт.

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Развиваются и колесные маршруты, и скоростные рельсовые, в том числе метро. В Москве пассажиры уже получили первые две линии Московских центральных диаметров - МЦД–1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Система связанных между собой железнодорожных веток превращается в скоростные линии наземного метро.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПЛЮСА ЭЛЕКТРОБУСА

1. Маневренность.

Электрические автобусы не зависят от контактной сети, поэтому их не остановит авария или неправильная парковка другого транспорта. Максимальная скорость электробуса до 16% больше максимальной скорости троллейбуса.

2. Экологичность.

Электробусы работают не на дизеле, а на электричестве. Их «заправляют» на конечных остановках по всему городу с помощью 100 зарядных станций. Запаса батареи хватает на 40 - 50 километров. Кстати, самый длинный маршрут электробуса – 20,4 километра.

3. Тишина.

Машина без двигателей внутреннего сгорания не только экологична, но и меньше шумит. Электробусы тише троллейбуса на 15%, автобуса – на 30%.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Инновационный, экологичный, бесшумный и манёвренный электробус все больше нравится пассажирам.

«С тех пор как на маршрут № 83, по которому я добираюсь на работу, вышли электробусы, транспорт стал ходить быстрее. Когда там были троллейбусы, они не могли объезжать неправильно припаркованные автомобили, потому что привязаны к проводам. Электробусы сейчас объезжают подобные места на нашем маршруте. Это, конечно, главное преимущество. К тому же в электробусе можно зарядить телефон и планшет, это для меня большой плюс, я много работаю с телефона - он быстро разряжается. Пока еду, заряжаю», – рассказывает москвич Аркадий С.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента транспорта г. Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

«Наша цель – к 2030 году сделать парк Мосгортранса полностью «зеленым», экологически чистым», – говорит Леонид Антонов, генеральный директор ГУП «Мосгортранс». – Со следующего года мы планируем перестать закупать дизельные автобусы и постепенно переходить только на электробусы и трамваи. До 2024 года Москва получит более 2600 электробусов. Наземный парк будет состоять из них на треть».

КТО ПРОИЗВОДИТ

Электробусы в Москву в основном поставляют КАМАЗ и ГАЗ. За два года Мосгортранс заключил с ними 5 контрактов на поставку 600 электробусов и 100 зарядных станций для них.

Компания-поставщик также оплачивает их ремонт и техническое обслуживание в течение 15 лет. Благодаря этому эксплуатация электробусов дешевле троллейбуса на 10%.

«Про городской транспорт Москвы сегодня можно говорить с особой гордостью. Мы постоянно изучали зарубежные проекты по выпуску электробусов. Но, если на них посмотреть с технической точки зрения, то это машины довольно простые: как в части дизайна, так и экстерьера, кузова. Московский электробус может по праву считаться самым передовым и инновационным в мире. Это крупнейших этап в развитии российской эко-промышленности», – сказал Рустам Шамсутдинов, заместитель гендиректора по продажам и сервису ПАО «КАМАЗ».