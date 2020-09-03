ЯМЫ в школе: В Viber появился новый тематический стикерпак “Комсомолки”

Стикеры упростят общение и внесут в школьные чаты немного юмора

В Viber, одном из топ-2 приложений для общения в России, появился стикерпак, посвященный началу учебного года!

Первое сентября - это только начало. После праздника всегда начинается рутина, не только для школьников, но и для их родителей. Поток сообщений из родительских чатов возобновился, что особенно утомляет после длинных каникул. Но мы позаботились об этом: стикеры “ЯМЫ в школе” упростят общение и внесут в школьные чаты немного юмора, даже в самых спорных ситуациях.

Сообщество «Комсомольской правды» в Viber насчитывает более 250 тысяч подписчиков, которые ежедневно в режиме реального времени получают последние новости о событиях, происходящих в России и мире.

«Школьники составляют значительную часть аудитории Viber, и мы рады предложить им тематический стикерпак, актуальность которого оценят и их родители. Многие встречают начало учебного года дистанционно и лишены общения с одноклассниками. Мы надеемся, что наш стикерпак перенесет атмосферу школьных перемен в чаты, сделав онлайн-общение не менее насыщенным и приятным», — подчеркнула Анна Мигаль, старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber.

«Мы рады подарить нашим читателям набор стикеров, посвященный новому учебному году. Он поможет дружить, общаться и, конечно, обсуждать будни школьной жизни в чатах. Желаем школьникам и их родителям продуктивного года, отличных оценок и только хороших новостей!», - отметила Олеся Носова, издатель сайта KP.RU.