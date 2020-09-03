У участницы шоу "Холостяк" с Егором Кридом таксист украл платье за 100 тысяч рублей

Ульяна Миронова на съемках "Холостяка".

Это произошло несколько дней назад в центре столицы. 29-летняя Ульяна Миронова ждала свои наряды из ателье на Лужнецкой набережной. Накануне вечером девушке позвонили и сказали, что платье готово. Она попросила, передать его через доставку такси. До её дома на Пресненском валу поездка заняла бы не более получаса. Так в ателье и поступили, при помощи одного из популярных сервисов такси платье отправили к заказчице. Но долгожданный наряд девушка так и не дождалась, ни в этот день, ни на следующий. Попытка связаться с водителем автомобиля также не увенчалась успехом, номер был отключен. А мероприятия, куда девушка собиралась надеть платье неумолимо приближались. Девушка собиралась лететь в Лондон, и сшитое на заказ шелковое платье ей нужно было получить до поездки. Ульяне ничего не оставалось делать, как обратиться за помощью в полицию.

— Поступило заявление в отношении водителя такси, который не передал заявительнице вещи и не отвечает на телефонные звонки в течении двух дней. Стоимость переданных вещей, а именно платья составляет 100 000 рублей, ущерб является значительным. Номер автомобиля и данные водителя получены, — сообщил источник kp.ru.

Теперь на поиски наряда претендентки на сердце Егора Крида отправятся правоохранители.

Ульяна стала одной участниц 6 сезона шоу "Холостяк" на ТНТ в марте 2018 года. Но выдержать конкуренцию с остальными девушками ей не удалось и она выбыла из шоу уже в первой серии "Холостяка", не получив долгожданную розу от звёздного жениха.