От актера мокрого места не оставили: Ефремов слишком поздно признал вину в смертельном ДТП

Процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова движется к неминуемому финалу. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова движется к неминуемому финалу. В Пресненском суде 3 сентября идут прения сторон. Все карты раскрыты. Осталось вынести приговор. Прокуратура наконец озвучила, какое наказание просит для обвиняемого. Адвокаты потерпевших мокрого места не оставили от актера.

Первой слово взяла красавица-прокурор Диана Галиуллина. Она напомнила, как Михаил Ефремов резко изменил свои показания и "забыл" обстоятельства смертельной аварии. Напомнив, что у актера есть смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, участие в благотворительности, возмещение вреда потерпевшим, требует отправить артиста в колонию общего режима на 11 лет.

Эльман Пашаев. Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Первыми шагами к исправлению является осознание свой вины и искренне раскаяние. Их мы не наблюдаем, поэтому обвинение не усматривает, что статью УК можно смягчить", - заявила прокурор.

После нее слово взяла сторона защиты. Готовясь к прениям, все адвокаты написали себе речи исходя из полного отрицания вины Ефремовым, и теперь делают упор именно на этот факт. Слишком поздно Михаил Олегович решил "вспомнить все" и покаяться.

"Если это запоздалое признание все-таки прозвучит в последнем слове, думаю, оно мало что изменит. Прошу назначить наказание в виде реального лишения свободы: колонию общего режима, а не колонию-поселение", - потребовала адвокат Татьяна Головкина. Она представляет интересы старшего сына погибшего Сергея Захарова.

"Женщина раздора" Анна Бутырина (как мы знаем, она со скандалом ушла от Пашаева после нескольких лет сотрудничества и теперь выступает против него) у трибуны громила всех свидетелей со стороны защиты. Мол, трое "очевидцев" - лгуны, а автоэксперт Юрий Фиалко с его речами про хакерские атаки, ослепления лазером и энергетические дыры - специалист весьма сомнительный. Блондинка, похоже, решает полностью рассчитаться по долгам с заклятым другом Эльманом Пашаевым.

В Пресненском суде 3 сентября идут прения сторон. Все карты раскрыты. Осталось вынести приговор. Фото: Пресс-служба Пресненского суда

"Мы все здесь в суде стали невольными учениками адвоката Пашаева (юрист не раз пенял противникам, что они нарушают УПК, а он их учит уму-разуму. - Ред.), - наносит решающий удар Анна. - До конца не понятно, как он мог учить нас на плохом русском языке, будучи трижды лишен адвокатского статуса и осужден по статье «Самоуправство» на один год условно".

Выступление адвоката Александра Добровинского оставили на десерт. Вероятно, оно станет яркими финалом первой части прений.

Меж тем на Ефремове лица нет. Михаил Олегович бледен и что-то совсем раскис. Сегодня он нарядился в футболку с надписью "Трудный возраст". Время для 56-летнего актера действительно наступило непростое. Перспектива "отъехать по этапу" на 11 лет - явно не то, о чем он мечтал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять главных нестыковок в деле Ефремова: почему линия защиты рассыпалась, как карточный домик

Накануне многообещающих судебных прений сайт kp.ru изучил белые пятна в громком процессе (подробности)