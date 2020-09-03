Лукашенко: Заявление Меркель об отравлении Навального сфальсифицировано

Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии перехватили некие "тайные переговоры Польши и Германии" о фальсификации отравления Алексея Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру России Михаилу Мишустину, что Минск перехватил тайные переговоры Польши и Германии. Эта запись, по словам Лукашенко, подтверждает: выступление канцлера Ангелы Меркель про отравление оппозиционера Алексея Навального сфальсифицировано. Все материалы Минск обещает передать Москве.

- Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление, - сказал в этот четверг глава Белоруссии Александр Лукашенко. - Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином.

По словам батьки, зарубежные переговорщики обсуждают, что никакого отравления Навального не было.

- Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии, - ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, - поделился Лукашенко.

Президент Белоруссии пообещал премьеру России Михаилу Мишустину передать Москве все сведения.

- Мы и голос передадим записанный и текст передадим. Все материалы сегодня- завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. И главное ещё одна цитата, я вам могу ее озвучить сегодня: «Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что будут выборы и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Вот их стиль. Вот их лицо.

Лукашенко отметил, что произошедшее связано с белорусскими протестами.

- Меркель заявила, что Навальному хотели закрыть рот. И вот Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента, которые отчетливо говорят о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов подготовила для Меркель, для ее администрации факты, может быть, и заявление, которое она сделала. Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди, - сказал после президент Белоруссии.

Напомним, что Германия сообщила о том, что блогер был отравлен в России. Якобы это был яд «Новичок». Создатель боевого вещества заявил, что от отравления «Новичком» Навальный умер бы на месте. Также омские врачи сообщают, что анализы Алексея не подтверждают отравления.

Напомним, что Германия сообщила о том, что блогер был отравлен в России. Якобы это был яд «Новичок». Создатель боевого вещества заявил, что симптомы Навального не похожи на симптомы отравления "Новичком". Также омские врачи сообщают, что анализы Алексея не подтверждают отравления.

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