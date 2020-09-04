Бонус для опоздавших: Продлен срок оформления карт «Мир» для получателей соцпособий

Все больше государственных выплат переводится на карту «Мир». К завершающему этапу перехода на нее подошел и Фонд социального страхования (ФСС РФ).

При зачислении на карту «Мир» пособия находятся под дополнительной защитой государства, поясняют эксперты. Еще один из плюсов в том, что средства перечисляются через национальную платежную систему, это особенно актуально в условиях мировой экономической нестабильности. Также приятные бонусы быстрота зачисления денег и прозрачность: получателю приходит СМС о поступлении и виде пособия.

В ФСС РФ напоминают, что перечисление на карту «Мир» касается таких выплат: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, на карту «Мир» перечисляются пособия по временной нетрудоспособности для граждан, подвергшихся воздействию радиации в ходе технологических аварий (на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне).

Что ждет тех, кто не оформит карту национальной платежной системы до 1 октября? Без денег вы не останетесь, но получать их, скорее всего, будет менее удобно. При отсутствии карты «Мир» сохранятся такие варианты:

- получать пособия почтовым переводом,

- наличными в кассе работодателя,

перевод пособий на банковский счет, к которому не привязана ни одна банковская карта. В этом случае за пособием придется каждый раз приходить в банк.

В то же время есть случаи, когда пособия можно получить на карты международных платежных систем, поясняют в ФСС РФ. Например, когда получатель еще не успел оформить карту «Мир», а декрет или заболевание (временная нетрудоспособность у граждан, подвергшихся воздействию радиации) наступили один раз в два года. Тогда для получения выплат можно использовать карту другой системы.

Также для получения пособий при рождении ребенка и при постановке на учет в женской консультации на ранних сроках беременности может быть использована любая банковская карта.