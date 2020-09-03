Секс во время Covid-19: почему после месяцев самоизоляции не будет беби-бума

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Нашествие Sars-Cov 2 вызвало крупнейший экономический и гуманитарный кризис с начала века - к весне 2020 года более половины населения земного шара вынуждено было сидеть дома на самоизоляции. Помимо лишения работы, утраты социальных контактов и денежных затруднений люди столкнулись с серьезными проблемами в интимной сфере. Но на фоне угрозы для жизни и материальных трудностей на такие “мелочи” не принято было обращать внимание. Но вот недавно Никола Деринг, профессор Института Медиа и Коммуникационных наук Технического университета Ильменау (Германия), опубликовал в журнале Archives of Sexual Behavior одно из первых обзорных исследований о влиянии пандемии Covid-19 на нашу сексуальную жизнь.

Темнота друг молодежи?

Один из главных мифов, которые муссируются в СМИ, связан с расхожим представлением о том, что после многомесячного периода самоизоляции следует ожидать мощного беби-бума. Логика здесь простая: оказавшись взаперти, мужчины и женщины, состоящие в законном браке или партнерских отношениях, волей-неволей начнут заполнять образовавшееся свободное время любовными играми. Ну, а через девять месяцев начнется мощный коронавирусный демографический взрыв.

- Идея “коронавирусного беби-бума” является родственником гипотезы “беби-бума из-за отключения электроэнергии”, - говорит профессор Деринг. - Мол, “темнота друг молодежи”, поэтому, когда пропадает свет, влюбленные парочки спокойно могут заняться сексом со всеми вытекающими из этого последствиями. Но это не более, чем городская легенда. Опыт аварийного отключения энергосистемы США и Канады в 2003 году, когда без электричества остались около 50 миллионов людей демонстрирует, что никакого повышения рождаемости через 9 месяцев не произошло. Наоборот, в родильных отделениях стало раздаваться меньше детских криков. Авария это стрессовое событие, следовательно оно не способствует эротике и сексу. Тоже можно сказать и о пандемии.

Карантинный медовый месяц

В теории во время ситуаций, которые угрожают существованию (войны, террор), люди подсознательно стремятся завести больше детей, чтобы компенсировать высокую смертность. Но социологические исследования дают противоречивые результаты. Опрос в Италии, в котором приняло участие 1486 мужчин и женщин показал, что 18,1% участников до пандемии планировали завести детей, а 81,9% не собирались этого делать. Так вот коронавирус в значительной степени изменил намерения тех и других. В группе людей, мечтавших о появлении малыша, 37,3% потенциальных родителей отказались от этих планов в связи с экономическими трудностями. А в категории тех, кто не помышлял о сосках и пеленках, 11,5% решили под влиянием Covid-19 испытать радости отцовства и материнства. К этому их подтолкнуло стремление к позитивным переменам.

Пандемия - это стресс, эротике и сексу она не способствует. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свою очередь турецкое исследование, в котором приняло участие 58 замужних женщин (прямо скажем, немного - авт) показало любопытную картину. Горячие турчанки утверждали, что секса в их жизни стало значительно больше (количество любовных утех увеличилось в среднем с 1,9 раза до 2,4 раза в неделю), но при этом доля женщин, желающих забеременеть, снизилась с 32,7 до 5,1%.

Поэтому если даже и верна теория “карантинного медового месяца”, то вовсе необязательно сексуальные подвиги завершатся беременностью и родами.

Коронавирус сократил число срамных болезней

Все-таки у любой медали есть оборотная сторона. Даже у коронавируса. Смертельно опасная болезнь парадоксальным образом укрепила нравственность и моральные устои. Потому что если среди устойчивых пар секса стало больше, то страх заражения значительно снизил количество случайных половых связей. По словам Николы Деринга, данные служб знакомств и приложений для организации романтических встреч, вроде Tinder, свидетельствуют, что желающих найти интимное приключение на свою пятую точку становится все меньше. И это вызывает чувство глубокого удовлетворения у врачей-венерологов, потому что прежнее пугало - ВИЧ-инфекция, уже не так эффективно наводит панику на любителей романов на стороне или одноразовых быстрых свиданий. Страх заражения не так силен потому что широкое распространение получил безопасный секс, а методы лечения ВИЧ стали очень эффективны. В итоге, например, в Соединенных Штатах в период с 2014 по 2018 год заболеваемость сифилисом, хламидиозом и гонореей возросла на 71%, 19% и 63% соответственно.

Теперь врачи уповают на коронавирус, как на сдерживающий фактор, потому что он передается гораздо легче, чем ВИЧ. Достаточно уже не полового, а простого физического контакта.

Какая это гадость, этот ваш “безопасный” секс!

Взамен широкое распространение получают если не более целомудренные, то уж точно менее рискованные формы сексуальных упражнений: онлайн-секс, секс по телефону, обмен легкомысленными селфи по интернету и, конечно, просмотр порно. Многие порталы, специализирующиеся на “веселых картинках” и на видео, где работа “сантехников” и “садовников” вызывает дамские вопли “Даст ист фантастишь!”, на время самоизоляции открыли бесплатный доступ к своим видео-кладовым. И резко увеличили свой трафик.

Bрачи уповают на коронавирус, как на сдерживающий фактор, потому что он передается гораздо легче, чем ВИЧ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самое удивительное, что пропагандой такого рода (прости господи!) безопасных форм секса занялись и государственные службы. Например, Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал советы по безопасному сексу во время пандемии COVID-19: «Если вы обычно ищите своих сексуальных партнеров в Интернете или зарабатываете на жизнь сексом, подумайте о том, чтобы сделать перерыв в личных свиданиях. Видео-сеансы, секстинг (обмен сообщениями сексуального характера или интимными фото) или эротические чаты могут быть для вас вариантом»…

Все это, конечно, делает любовные похождения менее рискованными. Но все-таки какая же это гадость, ваш “безопасный противокоронавирусный секс”!

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