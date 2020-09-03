"За что 11 лет?": раздосадованный адвокат Ефремова взвыл в суде

Актер Михаил Ефремов в 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат Михаила Ефремова начал свою эмоциональную речь в Пресненском суде с ругани. Эльман Пашаев отчитал оппонентов, которые не дали его подзащитному возможности расплатиться с родней погибшего в ДТП Сергея Захарова, а венок с могилы выкинула. Досталось и прокурору. А потом одиозный защитник неожиданно предложил всем выпить.

"Давайте на секундочку представим себя не месте Михаила Ефремова. Не литр выпьем, а хотя бы 300 граммов. И посмотрим, как будем себя вести. Как будто, кроме Ефремова, никто так не делает!", - заявил Эльман Пашавев. В этот момент обычно бесстрастная судья Елена Абрамова приподнимает бровь.

Выступление защитника в отличие от коллег-оппонентов - полный экспромт. Шпаргалками одиозный защитник не пользуется, иногда повторятся. Но общий посыл речи Пашаева - "господа, вы звери". Он обвиняет в фарсе Александра Добровинского и его команду. А также родню, которая "по телеканалам бегала, пока труп в камере лежал". "Стих семья заслушала с удовольствием. Ну-ну! А венок наш с могилы выкинула!", - рубанул Пашаев.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всех свидетелей обвинения адвокат Ефремова назвал постановочными актерами. Пашаев в пух и прах раскритиковал видеозаписи, показания свидетелей, поведение стороны потерпевших. "У нас что, в деревне один джип - Ефремова? Но не забывайте, что в другую деревню другой такой же джип может приехать!", - говорит он о кадрах видео, где есть машина его подзащитного.

Ни одного прямого доказательства вины Ефремова его защитник так и не увидел. "Если вы - надзорный орган над законом - так грубо нарушаете, о чем вообще можно тут говорить?", - бросил он шпильку в сторону прокуратуры. И продолжил атаку. "Как можно просить такой срок? За что 11 лет? Вы сами-то в кабинетах сидите. Вы не думаете, что делаете? - гневается адвокат актера в сторону двух молодых прокурорш. - За убийство до 15 лет положено, но даже 13 никому не дают. А тут такой срок!"

"Свидетелем может быть кто угодно, хоть убийца, хоть педофил!", - ответил он на критику полуслепого Александра Кобца.

Зато судья удостаивается добрых слов от Пашаева. Он к Абрамовой обращается на "ты": "Спасибо, что терпела нас. За такое поведение нас всех надо было повесить!".

По словам адвоката, Ефремов, как пророк, с первого дня сказал, что ему светит 10-11 лет. "Он с первых дней знал, чем это закончится. Сказал: «Моя судьба готова». Мы никому не рассказывали, как он страдает. В изоляторе лучше условия, чем ему создали условия на домашнем аресте. Ко врачу выйти не разрешали, где это видано? О какой справедливости вы говорите? О каком справедливом наказании? Вас всех интересовала не виновность Ефремова, а сам Ефремов!", - негодует юрист.

Он буквально пылает в своем последнем слове. Кажется, еще чуть-чуть, и он застучит ногами. Мысль его порой принимает причудливые формы. "Я сам 2,5 месяца сидел в изоляторе. Ну как можно... Это такая боль! Человека судите, не животное! Ефремов понимает все. Если он молчит, это не значит, что он не понимает!", - говорит Пашаев.

После чего бросился обвинять врачей "скорой", что не спасли курьера Сергея Захарова. Мол, все решают первые 20 минут, а курьер попал в больницу почти через 1,5 часа.

Адвокат сетует, что суд так и не провел техническую экспертизу машины - нет, не Ефремова. Захарова! Пашаев подозревает, что и сам курьер мог нарушить скоростной режим. После чего потребовал снизить размер компенсации сыну погибшего с 7,3 млн рублей до 200 тысяч, которые актер уже уплатил.

"Ефремов через неделю, когда пришел в себя, сказал, что до конца жизни будет помогать взрослым детям Захарова, устроит их на хорошую работу. Но они восприняли это как оскорбление. Ну что еще Ефремов должен сделать, я не понимаю?!", - взвыл одиозный защитник, явно пользуется тем, что оппоненты не могут ему возразить.

А потом обратился к своей давней знакомой Анне Бутыриной. "Откуда такая агрессия в мою сторону? Ее несколько лет назад привел мой хороший друг, сказал, вот ребенок, надо научить... Ты чай подавала, кофе подавала! Что ты там говорила о моей личности?!", - переходит на ты адвокат.

А потом интересуется, прищурив глаз: "Порш Кайен где взяла?!". Но это только начало. "Уважаемый суд, женщине за 40 лет, она роман крутит с мальчиком 24-х лет! Дом требовала за 23 миллиона долларов!", - кричит одиозный адвокат. Все в шоке.