"Умный дом" для людей с инвалидностью: как в Пензе организовали комфортную и творческую среду по западному образцу

Резиденты арт-поместья «Новые берега». Автор фото: Эленора МЕКШИНА

ОТ ТИПОГРАФИИ ДО РОК-ГРУППЫ

В Пензе в конце лета распахнул двери третий дом уникального арт-поместья "Новые берега" - это самый масштабный в стране проект сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, призванного стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом. Он не похож ни на один другой и был задуман с учетом опыта инклюзии Австрии, Германии, Финляндии, Италии и США. К примеру, резиденты, как здесь называют проживающих, могут управлять светом, вентиляцией и отоплением с помощью голоса, все продумано до последней дверной ручки, удобной для человека с инвалидностью. На стенах - сделанные их руками светящиеся изнутри картины (специальная техника - алмазная керамика).

Мария Львова-Белова помимо подопечных растит 16 детей! Автор фото: Эленора МЕКШИНА

Для трудоустройства резидентов теперь открыли инклюзивное кафе и цех по производству полуфабрикатов, есть здесь и концертная площадка под открытым небом и собственная рок-группа из незрячих музыкантов, и типография, и компьютерный класс, и гончарная мастерская вместе со швейным цехом. Строится образовательный центр, где люди с инвалидностью смогут получить специальности мотивационного тренера, эксперта доступной среды и равного консультанта.

На открытии третьего дома гостям показали иммерсивное шоу: посетители с завязанными глазами проследовали за голосом-гидом в мир человека с инвалидностью, а следом посмотрели картины художницы Натальи Шиндиной, которая пишет свои полотна зубами.

Организатор "Новых берегов" - общественно-церковный проект "Квартал Луи". А руководит "Новыми берегами" глава направления помощи людям с инвалидностью Пензенской епархии, супруга священника Пензенской епархии Мария Львова-Белова. Молодая блондинка на шпильках, по образованию дирижер джазового оркестра, мама 16 детей! Она растит 5 кровных, 4 приемных и еще 7 с инвалидностью.

Высокие гости осматривают быт арт-поместья. Автор фото: Эленора МЕКШИНА

- В проекте арт-поместья нам удалось вывести формулу универсального дизайна с учетом требований безбарьерной среды, реализация которого не требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. С помощью резидентов из 11 регионов России мы опробовали передовые разработки в области развития людей с инвалидностью и готовы поделиться своим опытом. Нам важно стать точкой роста инклюзивных практик для всей страны, – рассказала "КП" Мария Львова-Белова.

- Пензенский проект "Квартал Луи" был, есть и останется уникальным, так как является пионером в своем роде. Это не только модель сопровождаемого проживания, организация комфортной жизни людей с инвалидностью, но и пилотная площадка, которая отрабатывает образовательные, профориентационные и мотивационные методики. Это еще и стартовая площадка для творческих людей. Здесь мощный сплав доброты, любви, энергии, людей ответственных, которые взяли на себя миссию помогать, - отметила на открытии третьего дома заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Резидентами третьего дома поместья стали 22 человека с инвалидностью из Пензы, Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского края. Ключевое условие проживания - реализация на его базе авторского проекта, направленного на решение общественно значимых проблем.

Андрей Турчак, Ольга Баталина и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим попробовали почувствовать мир незрячих. Автор фото: Эленора МЕКШИНА

- Одно дело, когда знакомишься с проектом на бумаге, совсем другое - когда приезжаешь и видишь не просто здания, оборудованные современной техникой, а видишь глаза счастливых детей и родителей, - подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. - Считаю, что на сегодняшний день – это лучший проект, комплексно реализованный с точки зрения создания доступной среды и разработанной методической базы, которая может быть использована. Такие проекты должны быть реализованы в каждом российском регионе.

Пока же Пензенская область - первопроходец в этом направлении. И, как заявил глава региона Иван Белозерцев, "Новые берега" - одна из визитных карточек области.

КАК ПОПАСТЬ

- Это резиденция для активных молодых ребят с разной формой инвалидности. Они приезжают к нам со всей страны и ключевым условием пребывания в нашем проекте является реализация своих инициатив, стартапов, с которыми они к нам и приезжают, - поясняет Мария Львова-Белова. - Нам было важно стать точкой роста инклюзивных практик по трудоустройству, образованию, дизайну и мы постарались аккумулировать здесь все передовые технологии России и Европы. Здесь собираются самые активные неравнодушные ребята с невероятным идеями типа посадки ананасов и формирования скафандра, позволяющим людям с ДЦП нормально жить. Все это при поддержке специалистов, тут не нужно думать о том, как обустроить свой быт. Просто нужны ваши идеи, ваш драйв. Нам очень важно, что мы можем не просто делать добрые дела, а транслировать их как добрые дела Церкви.

В конце августа открылся третий дом арт-поместья. Автор фото: Эленора МЕКШИНА

В частности, выращивать в Пензе ананасы при поддержке специалистов из Коста-Рики собирается семья Вероники Сильванович из Красноярского края.

- Этот проект очень важен для нас. Здесь Вероника сможет полностью сама реализоваться. Таких возможностей больше нет нигде. Чудо, что мы сюда попали. У меня будет возможность работать, буду заниматься любимым делом - выращиванием овощей. Мы решили выращивать ананасы в круглогодично отапливаемой теплице, хотим сделать экоферму с контактным мини-зоопарком и вовлечь детей, - поделилась планами с "КП" мама Вероники.

Другой новосел - за одну ночь потерявший зрение Станислав Усков - намерен создать реабилитационный центр для людей, которые также резко теряют зрение.

Помимо основных резидентов каждый месяц в "Новые берега" будут приезжать до 20 человек из разных регионов для обучения и стажировок. Их будут размещать в большой двухэтажной квартире.

- Слава Богу, что такие люди, как Мария Львова-Белова, есть на земле и есть в нашем Пензенском регионе. Если мы таким людям будем всеми силами помогать, то действительно сможем многое изменить, - уверен митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Кстати, всего у Русской православной церкви более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, включая проекты сопровождаемого проживания.

КАК ПОМОЧЬ

Проект "Новые берега" - это инклюзивное поместье площадью 7,6 тыс. квадратных метров, включающее в себя семь жилых домов для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с инвалидностью и семей, воспитывающих или усыновивших таких детей. Общая стоимость проекта 190 миллионов рублей.

Образовательный процесс реализуют ведущие специалисты и эксперты в сфере инклюзии, социального проектирования, коррекционной педагогики и психологии, социальных коммуникаций и творчества. Ежегодно организация проводит свыше 100 образовательных мероприятий. Студенты разработали более 100 инициатив, направленных на улучшение социального благополучия людей с инвалидностью и распространения идей равенства возможностей в России и мире.

Новосел Вероника Сильванович с мамой займется выращиванием ананасов. Автор фото: Эленора МЕКШИНА

Проекты организации реализуются при поддержке Администрации Президента, полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, Русской Православной Церкви, министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, правительства Пензенской области и лично губернатора региона Ивана Белозерцева, генерального совета партии «Единая Россия», а также бизнеса и неравнодушных граждан со всей страны.

Вся информация - на официальном сайте "Квартала Луи" http://www.kvartal-lui.ru ( Гиперрссылка на Квартала Луи")